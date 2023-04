Gustavo Petro en Asofondos: los puntos clave de la declaración del presidente

Marcela Giraldo, presidenta de junta directiva de Asofondos; Gustavo Petro, presidente de la República; y Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. / Cortesía Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro finalmente sí asistió al congreso de Asofondos.

Santiago Montenegro, presidente del gremio, le dijo al presidente Gustavo Petro sus cuestionamientos a la reforma pensional. Tal como está el documento, todos los afiliados al sistema cotizarían de uno a tres salarios mínimos a Colpensiones y de ahí en adelante a alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Para Montenegro la iniciativa es inviable, pues sostiene que, aunque el Gobierno asegura que quiere ahorrar, el texto radicado en el Congreso no implica ahorro.

“Presidente, Colpensiones quedará con un déficit porque con la reforma no se puede ahorrar”. Y agregó que en este punto coincide el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien hizo ese comentario hace un tiempo en un foro.

Lea también: Asofondos refina su propuesta de reforma pensional

Montenegro dijo estar de acuerdo con el pilar solidario que llegará a 2,5 millones de personas por un monto de 230.000, también con el pilar semicontributivo. Sin embargo, sobre este último asegura que desde la edad de pensión, teniendo en cuenta que en el proyecto solo podrían acceder a este beneficio las personas de 65 años. “Discrimina a las mujeres, pues deberán esperar ocho años”.

El gremio propone que todos los recursos sean administrados por fondos públicos y privados y que el beneficio se entregue en el momento de la pensión. Básicamente, en Colpensiones, por la forma en la que se calculan las mesadas, hay una especie de subsidio que paga el Estado. La nueva propuesta de Asofondos es que el Gobierno entregue este subsidio a todas las personas, como plantea el documento, pero que los afiliados puedan seguir cotizando en donde prefieran, o sea, que no se tengan que trasladar obligatoriamente.

Lea también: Cobertura, sostenibilidad y otros temas claves en la reforma pensional

Al respecto, Gustavo Petro afirmó que el debate pensional y laboral no ha tenido cabida en espacios suficientes. “El debate ya deja de ser gubernamental, pasa a ser legislativo”.

Petro asegura que votó en contra de la ley 100 cuando estaba en el Congreso y que dos años antes había participado en la constituyente. “Siempre pensé que ese proceso era la expresión genuina de un proceso de paz”.

El presidente Petro también mencionó que “lo que existía en el Congreso, cuando se aprobó la ley que trajo a la vida el sistema pensional, era un mundo completamente diferente a la realidad de hoy”.

Así las cosas, Petro dijo que las proyecciones ya no son como la hacíamos en el 93, “los economistas nos equivocamos y a veces no metemos las variables. ¿Vale la pena mantener el modelo que se creó en el ambiente y en el contexto mundial de 1993?”, se preguntó el presidente.

Según dijo, la promesa de la Ley 100 fue la cobertura universal, es decir, que todos los adultos mayores se pensionaran, con un crecimiento promedio de 5 % del PIB, pero esos pronósticos no se cumplieron. “La ley 100 fracasó, si ese era el objetivo”.

Además, Petro afirmó que si “dejamos las cosas como están, no nos funcionan”. También dijo que el stock no se destinó para invertir en deuda de TES, sino en inversiones por fuera del país. Así las cosas, afirmó que el ahorro pensional ya no da, “ustedes no financia la nación”, le dijo el mandatario a Asofondos.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro invitó al diálogo en el Congreso con la reforma pensional para que la “discusión sea de toda la sociedad. Estaremos como Gobierno y, ustedes, como protagonistas de este sistema”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.