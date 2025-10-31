Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Habilitan paso entre Naranjal y Mesa Grande en la vía Bogotá–Villavicencio

Desde el 31 de octubre se podrá acceder a la infraestructura de doble calzada presente en este tramo, la cual reducirá los tiempos de desplazamiento.

Redacción Economía
31 de octubre de 2025 - 03:03 a. m.
Este tramo estuvo cerrado durante tres meses y su apertura, que ofrece una doble calzada, garantiza una mejora en la movilidad, así como tiempos más cortos de desplazamiento.
Este tramo estuvo cerrado durante tres meses y su apertura, que ofrece una doble calzada, garantiza una mejora en la movilidad, así como tiempos más cortos de desplazamiento.
Foto: Cortesía ANI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Informó que tras la culminación de los trabajos de reparación del túnel de Quebrada Blanca, a cargo de Coviandina, desde este 31 de octubre se habilitará el paso entre el sector del peaje Naranjal (PR50+380) y Mesa Grande (PR57+550), en el Corredor Bogotá – Villavicencio.

Este tramo estuvo cerrado durante tres meses y su apertura, que ofrece una doble calzada, garantiza una mejora en la movilidad, así como tiempos más cortos de desplazamiento.

“Desde agosto de 2025, se llevó a cabo la ejecución de actividades de recrecimiento en concreto estructural de 14 columnas, reparación de elementos de soporte, instalación de geomembrana para control de humedad, demolición y construcción del pavimento rígido MR-45 con juntas y sellos y adecuación de un canal lateral de drenaje de las aguas superficiales y subsuperficiales del túnel falso y del Túnel 1 de Quebrada Blanca, ubicado entre los PR 55+630 y PR 55+930”, precisó la ANI.

La agencia recordó que estos trabajos se realizaron por el siniestro vial que ocurrió el 26 de diciembre de 2023, en el que un camión cisterna que transportaba combustible NAFTA colisionó y generó un incendio que afectó parte de la infraestructura.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

ANI

Quebrada Blanca

Agencia Nacional de Infraestuctura

Bogotá - Villavicencio

Breaking

Movilidad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.