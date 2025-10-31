Habilitan paso entre Naranjal y Mesa Grande en la vía Bogotá–Villavicencio

Este tramo estuvo cerrado durante tres meses y su apertura, que ofrece una doble calzada, garantiza una mejora en la movilidad, así como tiempos más cortos de desplazamiento. Foto: Cortesía ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Informó que tras la culminación de los trabajos de reparación del túnel de Quebrada Blanca, a cargo de Coviandina, desde este 31 de octubre se habilitará el paso entre el sector del peaje Naranjal (PR50+380) y Mesa Grande (PR57+550), en el Corredor Bogotá – Villavicencio.

Este tramo estuvo cerrado durante tres meses y su apertura, que ofrece una doble calzada, garantiza una mejora en la movilidad, así como tiempos más cortos de desplazamiento.

“Desde agosto de 2025, se llevó a cabo la ejecución de actividades de recrecimiento en concreto estructural de 14 columnas, reparación de elementos de soporte, instalación de geomembrana para control de humedad, demolición y construcción del pavimento rígido MR-45 con juntas y sellos y adecuación de un canal lateral de drenaje de las aguas superficiales y subsuperficiales del túnel falso y del Túnel 1 de Quebrada Blanca, ubicado entre los PR 55+630 y PR 55+930”, precisó la ANI.

La agencia recordó que estos trabajos se realizaron por el siniestro vial que ocurrió el 26 de diciembre de 2023, en el que un camión cisterna que transportaba combustible NAFTA colisionó y generó un incendio que afectó parte de la infraestructura.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.