Hasta COP 90.000 millones para reconstruir viviendas: la propuesta de las Cajas

Entre escombros y cenizas, familias del asentamiento revisan sus viviendas tras la emergencia que dejó decenas de damnificados en el oriente de Cali. Foto: Luis Gabriel Ángel

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La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) informó que propuso habilitar hasta COP 90.000 millones para apoyar la reconstrucción de viviendas y otras acciones orientadas a la recuperación de los hogares afectados por el terremoto.

Estos dineros saldrían del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). Aunque estos dineros son administrados por las cajas de compensación, se necesita el aval del Gobierno (Ministerio de Vivienda) para darle este uso extraordinario a los recursos que, tradicionalmente, se emplean para financiar los subsidios de vivienda.

“La iniciativa contempla alternativas para la reparación, el reforzamiento estructural, la reconstrucción y la reubicación de viviendas; el uso de recursos del FOVIS para apoyar estas acciones de recuperación, así como subsidios para arrendamiento temporal, reposición de dotaciones perdidas y otros instrumentos que faciliten la recuperación de las familias, de acuerdo con el nivel de afectación de cada hogar”, explica Asocajas.

La asociación recuerda que las cajas de compensación hacen parte del Sistema de Protección Social y canalizan ayudas a través de instrumentos que la ley le asigna, como servicios de salud, programas de bienestar y mecanismos de acceso a vivienda, entre otros.

El más reciente reporte de Asocapitales señala que, tras el sismo del lunes, 1.604 viviendas han colapsado y otras 4.048 presentan daños. Estas cifras reflejan el impacto que el fenómeno ha tenido sobre las familias, muchas de las cuales han quedado en condición de damnificadas.

La asociación aprovechó el comunicado para decir que la emergencia también golpeó a su sector, especialmente a Comfandi, Confa, Comfamiliar Risaralda y Comfachocó. Algunas de las sedes de estas cajas resultaron afectadas.

“El caso de Comfamiliar Risaralda refleja esta realidad con particular fuerza: la Caja perdió su sede administrativa y su clínica sufrió afectaciones considerables, pero no ha dejado de atender. Ante las condiciones de su infraestructura, sus equipos habilitaron espacios en un parqueadero para continuar prestando servicios a las personas afectadas —sus trabajadores siguen al servicio de la comunidad mientras la propia institución enfrenta las consecuencias del terremoto”, detalló.

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