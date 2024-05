Hay acuerdos por cumplir desde el año 2013: Ministra de Trabajo sobre la huelga

La ministra dijo que espera reunirse pronto con los representantes de las organizaciones sindicales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Ayer se sometió a votación, entre las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo, si los trabajadores adscritos a estas centrales entrarían, o no, a una huelga de cara al incumplimiento de unos acuerdos pactados años atrás.

Los convocados votaron a favor de este llamado, con 1.200 votos por el sí y 400 por el no. Aunque aún no se conoce la fecha de inicio de este paro, resalta que en el propio Ministerio del Trabajo se esté organizando una huelga porque, como denuncian los sindicatos, no les están cumpliendo una serie de compromisos con los que se mejorarían sus condiciones laborales.

El Espectador conoció que, entre 2023 y 2024 se establecieron 165 acuerdos colectivos, de los cuales 116 se han incumplido, 34 se han cumplido de forma parcial, 9 se han cumplido y 6 están en trámite.

Mediante un comunicado, las organizaciones sindicales señalaron que es falsa la información emitida en un informe en donde se dice que “se han cumplido a cabalidad los acuerdos”. Contrario a esto, aseguran, se ha hecho evidente “la falta de compromiso para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el ministerio para con todos los servidores públicos de la entidad”.

Parte de estos acuerdos incluyen bonificaciones, pagos adicionales para las inspecciones municipales, entrega de kits escolares, ampliación de rutas, cambio de sedes, condiciones dignas de trabajo, negativa de teletrabajo, la aceleración del concurso de méritos a desarrollarse sin garantías y debido proceso, entre otros.

La ministra de Trabajo emitió sus primeras declaraciones sobre este tema en una en una rueda de prensa a la salida del debate de la reforma pensional. Ramírez reconoció que sí hay acuerdos por cumplir, siendo la mayoría de estos de administraciones pasadas (2013, 2015, 2019, 2021 y 2023). “Este último es el que compete conmigo, directamente”, dijo.

Sobre la ausencia de diálogo con los representantes de estas organizaciones sindicales, la ministra dijo que no se ha podido reunir porque en estos momentos su prioridad es la reforma pensional por lo que, si mañana se termina esta discusión, el viernes se reunirá con quienes han decidido entrar en huelga.

