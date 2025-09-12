Hay que equilibrar el negocio de las telecomunicaciones en Colombia: ASIET

Otra propuesta planteada desde la industria de las telecomunicaciones es la del ‘fair share’, o contribución justa, la cual consiste en que los grandes generadores de ese tráfico (plataformas como Facebook, Netflix, Youtube, Spotify…) den parte de sus ganancias para contribuyan en el mantenimiento y ampliación de esa gran autopista. Foto: Cortesía Min

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El panorama que rodea la noticia que está por leer es complejo y técnico, pero impacta directamente en nuestras vidas; por eso resulta clave comprenderlo. En esta nota se hará un esfuerzo por explicarlo.

Imagine que internet es una enorme vía, de esas que tienen muchos carriles. Por cada uno de estos se puede transitar a cierta velocidad (a esto se le conoce como ancho de banda).

Como el espacio es limitado, por esa gran carretera puede transitar una determinada cantidad de vehículos, entre esos el suyo, que lo representa a usted cada vez que hace una búsqueda en internet, ve un video en una red social o escucha música en su plataforma favorita.

Ahora imagine que poco a poco esa vía se va llenando con más y más vehículos, hasta que se hace necesario ampliarla, que es cuando las empresas de telecomunicaciones hacen inversiones como la adquisición de espectro radioeléctrico, instalación de antenas y otras tecnologías.

Sin embargo, esa ampliación solo fue temporal, pues el problema ahora es que no solo hay cada vez más vehículos, sino que estos son más grandes. Esto es el consumo creciente de internet, que se basa no solo en que más personas (y ahora máquinas) se conectan a la red, sino que la demanda es mayor (ahora vemos películas y series más pesadas, al igual que los videos en grandes resoluciones que se distribuyen en redes sociales).

Como los ingresos no crecen, e incluso hay temporadas en los que caen, se puede llegar a un punto en el que estas grandes empresas pierdan la capacidad de hacer inversiones, poniendo así en riesgo la calidad del internet.

La aparente solución sería encarecer el costo de los peajes (los recibos que los usuarios pagan a las empresas de telecomunicaciones), pero eso pondría una carga considerable en los consumidores, además de aumentar la brecha entre quienes pueden pagar, y quienes no, por conectarse a internet (servicio que, en Colombia, ya se considera como público y esencial).

Otra propuesta planteada desde la industria de las telecomunicaciones es la del ‘fair share’, o contribución justa, la cual consiste en que los grandes generadores de ese tráfico (plataformas como Facebook, Netflix, Youtube, Spotify…) den parte de sus ganancias para contribuir en el mantenimiento y ampliación de esa gran autopista.

Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, señala que algunas OTT consideran que este tipo de iniciativas violan la neutralidad de la red, la cual establece que todos los datos en internet deben ser tratados por igual, sin discriminación o preferencias.

Es decir, los mecanismos de fair share podrían derivar en que los usuarios experimenten problemas para acceder a la información o que unos contenidos se prioricen sobre otros. A esto se suman posibles costos extra para los usuarios pues, si plataformas como Netflix deben empezar a pagar a los operadores, es posible que trasladen esos gastos extra a sus suscriptores.

“En términos de derechos humanos, esto también implica barreras de acceso a la información, porque cambiar la estructura de costos y pagos puede afectar la disponibilidad y calidad del servicio. En libertad de expresión también implica desafíos, porque quien no paga no puede entrar, lo que podría derivar en un futuro con más censura”, detalla Castañeda, quien también es consciente de que si los operadores dejan de invertir en expansión se crearán problemas de brecha digital e innovación.

Para él, el fair share no necesariamente resuelve el problema porque, por ejemplo, ¿cómo sabríamos que los operadores sí invertirán esos dineros en más y mejor infraestructura?

Para entender mejor esto, le invitamos a leer el siguiente artículo: El uso de internet crece sin freno en Colombia: ¿aguantará la infraestructura?

Las cosas podrían cambiar

Esta semana, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó un estudio en el que se muestra con detalle el ecosistema de las plataformas de servicios digitales (OTT) en Colombia.

La CRC encontró que, en el país, efectivamente está creciendo la demanda de internet (los colombianos están demandando más velocidad y capacidad), y gran parte de esto se debe al auge de estas plataformas digitales (las OTT).

Algunas cifras que demuestran este incremento son:

La tenencia de celulares pasó del 84% en 2021 al 88% en 2024

El 74% de los usuarios utiliza aplicaciones en línea para hacer y recibir llamadas

El 32% de las personas encuestadas (mayores de 15 años) accede a plataformas de contenidos audiovisuales. Las principales para 2024 fueron Netflix y Disney+/Star+

El 92% de los encuestados manifestó no estar suscrito a ninguna plataforma de contenido de audio paga. Quienes sí tienen alguna suscripción manifestaron que las más usadas son Spotify (47%) y YouTube Premium (23%)

Pese a este aumento, la CRC concluyó que “no hay evidencia que vincule el aumento del tráfico de datos con inversiones inesperadas o imprevistas por parte de los operadores, por lo que este fenómeno no constituye, por sí solo, un motivo para imponer obligaciones regulatorias. El crecimiento del tráfico se considera previsible y parte natural de la planeación de las redes”.

En otras palabras, la CRC considera que no hay evidencia de que la red esté en riesgo de congestión, y también precisa que no hay fundamentos técnicos que justifiquen los cobros a las plataformas por el uso de la red.

Aun así, se prepara una serie de acciones estratégicas para reducir el desequilibrio en el negocio que hay entre estas OTT y las empresas de telecomunicaciones.

La que probablemente será la más influyente de estas es un proyecto regulatorio, con análisis de impacto normativo, para profundizar en los efectos de la relación entre OTT, operadores y usuarios y analizar si la infraestructura digital desplegada en el país puede enmarcarse en la definición regulatoria de acceso.

También se ajustará el régimen de reportes de información para monitorear el tráfico cursado por los usuarios diferenciando elementos tales como el tipo de red de acceso empleada, así como información adicional de las plataformas accedidas.

A esto se suma un estudio para conocer y divulgar herramientas que le permitan a los usuarios evitar contenido no solicitado (como publicidades injustificadas que generan tráfico en la red).

“El Estudio de Plataformas de Servicios Digitales OTT 2024 marca un hito en la comprensión del ecosistema digital en Colombia. La evidencia recopilada permite conocer no sólo cómo se interconectan e interactúan en ese entorno usuarios, plataformas y operadores, sino también orientar las acciones estratégicas que la CRC impulsará para asegurar un entorno digital más equilibrado, innovador y accesible para todos, en donde la participación de todos los agentes y sus aportes constructivos son fundamentales para complementar los análisis realizados” Concluyó Lina María Duque Del Vecchio, Comisionada y Directora Ejecutiva (E) de la CRC.

Desde la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se aplaudió los esfuerzos hechos por la CRC en esta materia, resaltando la necesidad de que se impulse un proyecto que pueda equilibrar este negocio.

“Quedamos atentos al proyecto regulatorio al que hace referencia la CRC con la finalidad de generar los aportes correspondientes que evidencien la necesidad de realizar una adecuación al actual marco regulatorio a efectos que se materialice la eliminación de las asimetrías regulatorias existentes para el beneficio de los usuarios”, manifestaron.

Parte de esta necesidad radica en que, desde 2010, la rentabilidad de los operadores se ha deteriorado año tras año. A esto se suman los altos costos de cumplimiento regulatorio, altos precios del espectro y los elevados impuestos.

La asimetría se demostraría porque al mismo tiempo los ingresos de los proveedores OTT aumentaron y seguirán aumentando, conforme lo detallan los proyecciones de ingreso promedio por usuario para las próximos años según el informe de la CRC

“En el 2017 estos agentes tenían un ingreso por usuario de 17 dólares y ahora mantienen uno de 80 dólares, al captar la mayor parte del valor generado sobre Internet sin tener que cumplir con las obligaciones antes mencionadas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, precisa la asociación.

La postura de ASIET es que debe haber una efectiva corresponsabilidad de todo el ecosistema en el futuro digital de Colombia.

“Desde ASIET quedamos atentos al proyecto regulatorio al que hace referencia la CRC con la finalidad de generar los aportes correspondientes que evidencien la necesidad de realizar una adecuación al actual marco regulatorio a efectos que se materialice la eliminación de las asimetrías regulatorias existentes para el beneficio de los usuarios”, concluyeron.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.