Hidrocarburos y transición energética: esta es la visión de los candidatos presidenciales

Candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo en el debate de El Espectador y Fescol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La explotación de minas y canteras sigue siendo una fuente crítica de ingresos fiscales. Según el equipo de Investigaciones Económicas de ANIF, entre 2020 y 2024 el sector representó en promedio el 18 % del recaudo tributario. Entre 2022 y 2025, las industrias extractivas aportaron casi COP 40 billones en recursos de regalías.

Estos datos sirven para hablar rápidamente del papel que las industrias extractivas siguen teniendo en la economía colombiana. Pero, a la vez, ofrecen una lectura de dependencia a los combustibles fósiles, en un momento...