Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hidrocarburos y transición energética: esta es la visión de los candidatos presidenciales

En el debate de El Espectador, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo explicaron sus propuestas para que la transición energética sea responsable con la finanzas públicas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
08 de abril de 2026 - 06:03 p. m.
Candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo en el debate de El Espectador y Fescol.
Candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo en el debate de El Espectador y Fescol.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La explotación de minas y canteras sigue siendo una fuente crítica de ingresos fiscales. Según el equipo de Investigaciones Económicas de ANIF, entre 2020 y 2024 el sector representó en promedio el 18 % del recaudo tributario. Entre 2022 y 2025, las industrias extractivas aportaron casi COP 40 billones en recursos de regalías.

Estos datos sirven para hablar rápidamente del papel que las industrias extractivas siguen teniendo en la economía colombiana. Pero, a la vez, ofrecen una lectura de dependencia a los combustibles fósiles, en un momento...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Petróleo

Gas

Transición energética

Elecciones 2026

Fescol

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.