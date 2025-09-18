Horarios de paso en la variante de la vía al Llano cambian desde este sábado

Derrumbe en Chipaque en el sector de cuatro carriles, desde el kilómetro 18+300 hasta el k18+600, vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La variante del kilómetro 18, habilitada como paso alterno en la vía al Llano tras los derrumbes en Chipaque, tendrá nuevos horarios de tránsito desde este sábado 20 de septiembre.

Así lo anunció Coviandina, concesionaria del corredor, al informar sobre un plan piloto que busca ordenar la movilidad y garantizar la seguridad en el tramo rehabilitado.

Horarios del plan piloto

Según lo definido por el Comité de Seguimiento, los vehículos tendrán paso por la variante del kilómetro 18 en franjas diferenciadas:

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m. : automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes, buses y busetas.

De 6:00 p.m. a 6:00 a.m.: camiones de tres ejes en adelante, incluidas las categorías 5, 6 y 7.

Los puntos de control estarán en Llano Lindo (K85+600) para el sentido Villavicencio–Bogotá y en el PK00+000 y el semáforo de El Uval para el sentido Bogotá–Villavicencio. Las autoridades recomiendan a los conductores llegar máximo con una hora de antelación a la franja que les corresponda.

Restricciones y excepciones del plan piloto

De manera excepcional, se autorizará la circulación de cargas extradimensionadas únicamente en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Estos vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros y deberán ir acompañados por escolta.

Las ambulancias tendrán prioridad de paso en ambos sentidos, previa coordinación con la DITRA y el CCO.

Además, los vehículos de autoridades municipales, departamentales, organismos de socorro, fuerza pública, ANI, Concesionario, Interventoría, Ministerio de Transporte, Invías y Supertransporte podrán circular con autorización del CCO del concesionario.

