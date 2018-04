Hulu, rival de Netflix, ya vale US$8.700 millones

Bloomberg.

Walt Disney Co. entregó la valoración de Hulu como parte de una presentación sobre su anunciada fusión con 21st Century Fox Inc.

El servicio de streaming Hulu, que ha ganado influencia gracias a programas como "El cuento de la criada" (The Handmaid's Tale), ahora vale alrededor de US$8.700 millones. Pero eso sigue siendo una pequeña fracción del valor de Netflix Inc.

Walt Disney Co. entregó la valoración de Hulu como parte de una presentación el miércoles sobre su anunciada fusión con 21st Century Fox Inc. Disney comprará la mayor parte de los activos de entretenimiento de Fox en un acuerdo por US$52.400 millones todo en acciones, que incluiría tomar el control de Hulu.

Medir el valor del servicio de streaming ha sido una fijación de la industria del entretenimiento, en especial a medida que la capitalización de mercado de Netflix ha escalado a la estratosfera. Time Warner Inc. compró una participación del 10 % en Hulu por US$583 millones en el 2016, estimando un precio para la empresa de menos de US$6.000 millones.

Pero si Hulu fuera valorada de la misma manera que Netflix, tendría un precio mucho más alto, según Bloomberg Intelligence. Si Hulu tuviera el múltiplo de Netflix de US$1.217 por suscriptor, valdría US$20.700 millones, dijeron el mes pasado en un informe los analistas Geetha Ranganathan y Paul Sweeney. Pero dadas las perspectivas limitadas de Hulu en los mercados extranjeros, esa cifra probablemente sea poco realista, dijeron.

Disney dice que su actual participación del 30 % en Hulu vale US$2.300 millones. Además de la participación del 10 % de Time Warner, Fox y Comcast Corp. poseen cada una un 30 %. Si se concreta el acuerdo con Fox, Disney, que tiene sede en Burbank, California, terminará con un 60 %, una participación de control que merece un valor adicional de US$1.100 millones, según el documento.

Netflix, mientras tanto, sigue siendo la red de televisión en línea por suscripción más grande del mundo. Después de informar un crecimiento récord de suscriptores en el primer trimestre y un aumento del 40 % en las ventas, su valor de mercado superó los US$145.000 millones.