Economía
Salario mínimo como bandera, impuestos como salvavidas: el momento económico en Colombia

El país está entre la celebración y el debate por el aumento del 23 % en el salario mínimo, y el análisis de los nuevos impuestos que trae la emergencia económica. Preguntas claves sobre el futuro fiscal siguen sobre la mesa.

Karen Vanessa Quintero Martínez
31 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en rueda de prensa.
Foto: Richard Alberto León Muñoz

La celebración y defensa del aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 y, al mismo tiempo, el anuncio de los nuevos impuestos por la emergencia económica. En una rueda de prensa conjunta, Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, abordaron dos temas centrales para la economía nacional. Los dolorosos y los gozosos, aunque para los gremios económicos ambos son más lo primero que lo segundo.

Los empresarios y analistas han cuestionado duramente el aumento histórico que anunció el presidente Gustavo Petro...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
