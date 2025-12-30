Salario mínimo como bandera, impuestos como salvavidas: el momento económico en Colombia

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en rueda de prensa. Foto: Richard Alberto León Muñoz

La celebración y defensa del aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 y, al mismo tiempo, el anuncio de los nuevos impuestos por la emergencia económica. En una rueda de prensa conjunta, Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, abordaron dos temas centrales para la economía nacional. Los dolorosos y los gozosos, aunque para los gremios económicos ambos son más lo primero que lo segundo.

Los empresarios y analistas han cuestionado duramente el aumento histórico que anunció el presidente Gustavo Petro...