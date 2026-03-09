Publicidad

La guerra en Irán y cómo le pega al dominó del mercado petrolero

Si bien mayores precios del crudo son más ganancias para empresas como Ecopetrol, los efectos de la guerra en Irán sobre este mercado tienen el potencial de aguar la fiesta en una larga lista de industrias en prácticamente todo el mundo.

Santiago La Rotta
09 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Los efectos de la guerra en Medio Oriente son globales. Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasan cerca de 20 millones de barriles cada día.
Brevemente, el petróleo Brent (de referencia para Colombia) estuvo cerca de los USD 120 por barril este lunes. Con esta marca, el crudo voló todos los valores registrados desde la pandemia, básicamente, y superó el 50 % de incremento en poco más de una semana. Los mercados cerraron con un precio de USD 98,96 por barril de Brent (aumento del 6,76 %).

Todo esto impulsado por el panorama de la guerra en Irán, que de entrada era malo, pero en este punto no parece tener una solución medianamente rápida (y ni hablar de satisfactoria, claro). Con la...

