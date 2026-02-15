Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Importar gas natural desde Venezuela: ¿respuesta temporal o solución estructural?

La importación desde Venezuela puede tomar tiempo. Si se concreta, podría ayudar a aliviar el déficit local de gas, pero sigue siendo necesario fortalecer la producción nacional y la soberanía energética.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Julio César Vera Díaz *
15 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Desde diciembre de 2024 Colombia importa gas para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos. - Imagen de referencia.
Desde diciembre de 2024 Colombia importa gas para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos. - Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Christopher Furlong

Colombia enfrenta un momento decisivo en materia de abastecimiento de gas natural. El anuncio del Gobierno sobre una eventual negociación para importar gas desde Venezuela, una vez se levanten las restricciones de la OFAC, debe analizarse con serenidad técnica y visión de país. No se trata de una discusión ideológica, sino de soberanía y seguridad energética.

La alternativa de importación desde Venezuela es, sin duda, una más de las opciones que Colombia debe evaluar para atender el déficit proyectado en el corto y mediano plazo, al menos...

Por Julio César Vera Díaz *

Conoce más

Temas recomendados:

Gas

Gas natural

Gas en Colombia

Venezuela

PremiumEE

Importación de gas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.