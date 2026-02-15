Importar gas natural desde Venezuela: ¿respuesta temporal o solución estructural?

Desde diciembre de 2024 Colombia importa gas para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos. - Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Christopher Furlong

Colombia enfrenta un momento decisivo en materia de abastecimiento de gas natural. El anuncio del Gobierno sobre una eventual negociación para importar gas desde Venezuela, una vez se levanten las restricciones de la OFAC, debe analizarse con serenidad técnica y visión de país. No se trata de una discusión ideológica, sino de soberanía y seguridad energética.

La alternativa de importación desde Venezuela es, sin duda, una más de las opciones que Colombia debe evaluar para atender el déficit proyectado en el corto y mediano plazo, al menos...