Impuesto para salvar a Air-e: estas son las críticas a decreto de la emergencia económica

El gobierno de Gustavo Petro anunció un nuevo impuesto en el marco de la emergencia económica, decretada el pasado 22 de diciembre.

En el decreto, con fecha del 21 de enero, el Gobierno argumentó, entre otras cosas, que se ha materializado una “perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica”. La principal razón detrás del decreto es la compleja situación de Air-e, comercializadora de energía que presta el servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena. La empresa...