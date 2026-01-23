Logo El Espectador
Impuesto para salvar a Air-e: estas son las críticas a decreto de la emergencia económica

La medida afecta a las generadoras de energía. Mientras los gremios califican el decreto como “confiscatorio”, el Gobierno insiste en que es necesario para proteger a los usuarios del Caribe.

Redacción Economía
24 de enero de 2026 - 01:07 a. m.
Colombia debe invertir de forma sostenida en generación, redes y respaldo. - Imagen de referencia
El gobierno de Gustavo Petro anunció un nuevo impuesto en el marco de la emergencia económica, decretada el pasado 22 de diciembre.

En el decreto, con fecha del 21 de enero, el Gobierno argumentó, entre otras cosas, que se ha materializado una “perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica”. La principal razón detrás del decreto es la compleja situación de Air-e, comercializadora de energía que presta el servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena. La empresa...

Temas recomendados:

Energía

Energía en Colombia

Emergencia económica

Subsidios de energía

Air-e

