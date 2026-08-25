Incendios y terremoto en Colombia: estas son las ayudas que ha prometido el Gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella (c), visita una zona devastada por el terremoto. / EFE Mauricio Dueñas Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella está en su tercera semana en el poder y ya ha prometido una serie de ayudas para las personas damnificadas por los desastres naturales que han golpeado al país durante agosto.

Principalmente se trata de las afectaciones que ha dejado el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano. Las pérdidas humanas son de 331 personas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas, de acuerdo con el último reporte de la Unidad para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).

Además, se reportan 178.515 viviendas averiadas y 31.540 destruidas; 5.884 edificios averiados y 603 colapsados. Respecto a la infraestructura, el impacto fue para 378 centros de salud, 3.758 centros educativos, 4.338 centros comunitarios, 440 vías, 5 aeropuertos, 118 acueductos y 74 puentes vehiculares.

De otro lado, se registran 16 incendios activos en cinco departamentos, tres ya fueron controlados y hay otros 19 incendios forestales en seguimiento. Los datos de la UNGRD establecen que los departamentos donde se concentran las conflagraciones son:

Tolima (8)

Nariño (4)

Cundinamarca (2)

Valle del Cauca (1)

Boyacá (1)

En medio de la coyuntura, son muchos los anuncios que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella de las ayudas y medidas para los damnificados. Le contamos de cuáles se trata y lo que se sabe de ellas hasta el momento.

Subsidio al arriendo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la creación del “Fondo Milagro”, que será administrado por el empresario Jaime Andrés Uribe (conocido por ser el cofundador de Ron Parce). Su responsabilidad será gestionar los cerca de COP 30 billones destinados a la reconstrucción y atención de las poblaciones damnificadas.

De ese fondo saldrán los recursos para el subsidio de arriendo anunciado por Abelardo de la Espriella. Esta ayuda será exclusiva para las familias que perdieron su vivienda o cuya casa no puede ser habitada tras el terremoto.

La ayuda económica será por COP 875.452 y serán girados a la cabeza de familia del hogar afectado. La ayuda se entregará a partir del 26 de agosto. Inicialmente será por tres meses, por lo que cada hogar beneficiario recibirá COP 2.626.356.

Ayudas para las viviendas

Cuando avance la caracterización técnica de los daños a las viviendas, comenzará la fase de reconstrucción bajo el concepto “Vivienda Milagro”.

La primera medida será identificar, junto con Camacol y el sector constructor, los proyectos de Vivienda de Interés Social que ya estén terminados y disponibles para entrega inmediata en las zonas afectadas, o en áreas cercanas que permitan atender a las familias que perdieron su casa.

El esquema combinará recursos públicos y privados bajo la estrategia “Todos Ponen”: para el cierre financiero de los hogares podrán concurrir los subsidios del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación familiar y de las entidades territoriales.

Para las casas que, según el diagnóstico técnico, tengan daños reparables, el plan prioriza mejoramientos que permitan recuperar condiciones de habitabilidad y seguridad. Con ese fin se estructurará un Banco de Materiales, gestionado con participación del sector empresarial.

Es importante mencionar que el Grupo Aval, Banco GNB Sudameris, Grupo Bolívar (al que pertenece Davivienda) y Bancolombia anunciaron que tendrán una tasa preferencial del 8 % efectivo anual para los créditos de vivienda de los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Esta es una ayuda que anunció el Gobierno, que proviene propiamente de las entidades financieras.

La última fase, prevista para desarrollarse durante los próximos años, contempla la entrega de soluciones de vivienda terminadas durante 2027 y 2028, además de nuevos mejoramientos para los hogares afectados.

El Gobierno también revisará mecanismos para habilitar terrenos de manera ágil para nuevos proyectos de vivienda, que cumplan las condiciones técnicas y jurídicas necesarias.

Apoyos para el agro golpeado por El Niño

El Ministerio de Agricultura ya instaló la Mesa Estratégica para la Construcción e Implementación del Plan de Choque Regional frente al Fenómeno de El Niño.

Se anunciaron medidas como que el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) podrá reconocer hasta el 30 % de las inversiones elegibles para pequeños, medianos y grandes productores, con prioridad en riego, drenaje y manejo del agua.

Las Líneas Especiales de Crédito (LEC) reducirán el costo financiero y ofrecen un subsidio de hasta 5.000 UVB, cerca de COP 60,5 millones por beneficiario en 2026.

También se presentó el “Combo Milagro del riego”, un kit para instalar en las fincas que incluye pozo profundo, bomba sumergible, panel solar y manguera, diseñado para regar entre dos y cuatro hectáreas de pasto y producir heno durante los meses de mayor sequía.

Atender los incendios en Tolima

Los incendios en el departamento han dejado pérdidas cercanas a COP 50.000 millones y ha afectado más de 27.000 hectáreas, de las cuales cerca de 8.000 corresponden a terrenos agrícolas, y dejado alrededor de 1.100 productores afectados. También se registran pérdidas de 167.448 toneladas de pasturas y 14.523 toneladas de alimentos, de acuerdo con la Gobernación.

Los ganaderos alertan de 11 animales muertos, 163.546 animales en riesgo por falta de pasto para alimentarse y 18.024 animales que tienen que ser priorizados porque no tienen comida. Además, hay 174.306 hectáreas en riesgo por la drástica disminución de la oferta forrajera (recursos vegetales disponibles para la alimentación de los animales) y 1.125 predios afectados.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura anunció que se encargará del:

Suministro de heno para los pequeños ganaderos afectados, con el propósito de garantizar alimento para sus animales.

Construcción de pozos profundos, dotados con sistemas de bombeo y energía solar, para recuperar y garantizar el acceso al agua en las zonas rurales afectadas.

Congelamiento y reperfilamiento de la cartera agropecuaria hasta diciembre, como medida de alivio financiero para los productores damnificados, a cargo del Banco Agrario.

Destinación de recursos para la construcción de 343 viviendas rurales para las familias afectadas por la emergencia.

Las anteriores son las principales medidas anunciadas. Se ha hablado de ayudas en otras vías, pero todavía no se tiene una ruta concreta o se sabe de su funcionamiento.

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