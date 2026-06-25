Colombia saca 59 sobre 100 en bienestar financiero: qué dice ese número y qué esconde

El estudio midió por primera vez el bienestar financiero en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

¿Cómo se sienten las personas frente a su situación financiera en Colombia?

Esta es la respuesta central que guía un nuevo estudio, realizado por Datacrédito Experian, que busca entender la percepción de los colombianos frente a temas como el ahorro, la inversión, su perspectiva sobre su situación económica ahora y hacia el futuro.

El documento se elaboró con base en 1.000 encuestas hechas en línea y produce un puntaje final entre 0 y 100, que tiene como base el análisis de los datos a partir de cinco variables: control financiero (la capacidad...