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Colombia saca 59 sobre 100 en bienestar financiero: qué dice ese número y qué esconde

¿Qué tan bien manejan el dinero los colombianos? La respuesta corta es: lo suficientemente bien para no caer, pero no lo suficiente para estar tranquilos. Un estudio de Datacrédito Experian asigna al país un puntaje de 59 sobre 100 en bienestar financiero. Así se lee este resultado.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
25 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
El estudio midió por primera vez el bienestar financiero en Colombia.
El estudio midió por primera vez el bienestar financiero en Colombia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

¿Cómo se sienten las personas frente a su situación financiera en Colombia?

Esta es la respuesta central que guía un nuevo estudio, realizado por Datacrédito Experian, que busca entender la percepción de los colombianos frente a temas como el ahorro, la inversión, su perspectiva sobre su situación económica ahora y hacia el futuro.

El documento se elaboró con base en 1.000 encuestas hechas en línea y produce un puntaje final entre 0 y 100, que tiene como base el análisis de los datos a partir de cinco variables: control financiero (la capacidad...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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