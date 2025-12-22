Indira Portocarrero es la nueva directora de la UPME. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este lunes, Indira Portocarrero Ospina es la nueva directora de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

La Unidad resaltó que Portocarrero es la primera mujer afro en ocupar un cargo directivo de alto nivel en el sector minero energético de Colombia, lo que representa un avance en materia de diversidad, representación y liderazgo femenino afrocolombiano.

Portocarrero es ingeniera industrial y magíster en Estudios Políticos. También cuenta con una trayectoria en planeación, regulación y análisis territorial en el sector minero energético. De su hoja de vida, la UPME destaca que ha construido un fuerte perfil técnico y estratégico, lo que combina un rigor profesional con la comprensión social y el enfoque regional.

También cuenta con una amplia experiencia en la UPME, pues se ha desempeñado como Jefe Territorial y como Asesora Técnica de Planeación y Regulación en el Ministerio de Minas y Energía, donde participó en la formulación de políticas públicas, procesos interinstitucionales y proyectos clave relacionados con energías renovables, bioenergía, transmisión eléctrica y gestión de la conflictividad social.

Hoy también se desempeña como la presidenta de la junta directiva de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (Cedelca).

Parte de sus contribuciones en este campo son la articulación técnica entre la CREG, XM, la UPME y el Ministerio de Minas y Energía, lo que ha permitido la liberación de 5 gigavatios de capacidad energética, equivalente al 25 % de la generación eléctrica del país, habilitando la entrada de nuevos proyectos de energía limpia

“Su nombre ha estado vinculado a procesos estratégicos como la consultoría para el fortalecimiento del rol del Estado en el mercado eléctrico regulado y la incorporación de criterios técnicos y socioambientales en el análisis de cierre de minas de carbón y parques solares en el corredor vida Cesar–Magdalena, en el marco de una transición energética justa”, puntualiza la UPME.

La entidad concluye que este nombramiento estará acompañado de avances técnicos en la planeación energética del país, especialmente con el impacto social.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.