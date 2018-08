Industria petrolera desmiente que se esté haciendo fracking en el país

Redacción Economía.

No se han expedido las licencias ambientales para la exploración de este tipo de hidrocarburos, señala la ACP.

En el país no existe ningún proyecto de yacimientos no convencionales en etapa de producción, por lo que no se entiende la solicitud del saliente contralor general Edgardo Maya Villazón de “suspender la explotación de estos yacimientos con técnicas como el fracking”.

El pronunciamiento fue hecho por el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, al responder la denuncia del contralor sobre los yacimientos no convencionales y la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking) en el país. (De interés Contralor saliente pide suspender el fracking en Colombia).

El presidente del gremio que agrupa a las multinacionales del petróleo con actividad en el país señaló que apenas lo que se busca actualmente en Colombia es comprobar, a través de la fase exploratoria, “si el país cuenta efectivamente con hidrocarburos en este tipo de yacimientos, lo que permitiría tomar las decisiones del caso sobre una posterior producción”.

No se han expedido las licencias ambientales para la exploración de este tipo de hidrocarburos, “a pesar de contar con los estudios de impacto, y un marco regulatorio estricto y robusto que recoge los más altos estándares a nivel internacional, resultado de un proceso de construcción de más de seis años por parte de las distintas entidades del Gobierno Nacional”, sostiene el gremio petrolero. (Contexto “Tengo que convencer al presidente Duque sobre el ‘fracking’”: Minminas).

Sobre lo que advirtió el contralor Maya Villazón que las instituciones en el país no están preparadas para el control y el seguimiento a las actividades relacionadas con los yacimientos no convencionales, “es lamentable que se desconozcan los avances en la institucionalidad colombiana, la cual se viene preparando desde hace una década en el fortalecimiento técnico para responder de manera coherente con las señales de política pública que ha expedido para atraer inversión”, insiste el presidente de la ACP.

Llama la atención el hecho de que una entidad cuya responsabilidad es la vigilancia de la gestión fiscal no reconozca la importancia macroeconómica del desarrollo de los yacimientos no convencionales para Colombia, destaca la ACP.

Francisco Lloreda insiste en que el potencial de estas fuentes podría, al menos, triplicar las reservas actuales, garantizando la autosuficiencia energética, la sostenibilidad fiscal y la generación de recursos y empleo que apalanquen el desarrollo del país.

También, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), Julio Cesar Vera, manifestó que antes de comenzar ese tipo de exploración, se buscará una opinión calificada del porqué “esto es beneficioso para el país y por qué Colombia tiene una oportunidad de oro en evaluar el potencial que tenemos que puede generar cambios en la autosuficiencia energética y aportar a la sostenibilidad fiscal del país”.