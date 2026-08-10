Inflación de EE. UU.: ¿se abre la puerta a un recorte de tasas?

La moderación en el crecimiento de los precios podría ayudar a aliviar parte de la ansiedad inflacionista en la Reserva Federal. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Es probable que los precios pagados por los consumidores estadounidenses hayan subido ligeramente el mes pasado, tras haber caído por primera vez en seis años, lo que supone una grata moderación de las recientes presiones inflacionarias derivadas de la guerra.

Según la proyección media de una encuesta de economistas realizada por Bloomberg antes de la publicación de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales el miércoles, se prevé que el índice de precios al consumidor, un indicador clave, aumente un 0,1% en julio, tras un descenso del 0,4% en el mes anterior.

Excluyendo combustible y alimentos, el denominado indicador subyacente probablemente aumentó un 0,2% respecto al mes anterior. Se estima que el IPC subyacente subió un 2,5% desde julio de 2025, el menor incremento anual desde febrero.

Tras el débil informe de empleo de julio publicado el viernes , la moderación en el crecimiento de los precios podría ayudar a aliviar parte de la ansiedad inflacionista en la Reserva Federal, después de que tres funcionarios discreparan el 29 de julio a favor de subir los tipos de interés.

Es probable que el informe del IPC muestre una moderación de las presiones inflacionarias relacionadas con la energía, que se habían intensificado en los meses inmediatamente posteriores al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero.

Los precios minoristas de la gasolina cayeron a principios de julio a su nivel más bajo en casi cuatro meses, antes de volver a superar los 4 dólares por galón a finales de mes. El informe también podría mostrar que las tarifas aéreas disminuyeron a medida que los precios del combustible para aviones se estabilizaron.

Lo que dice Bloomberg Economics:

“El informe del IPC será crucial. Prevemos que el índice subyacente caiga a su nivel interanual más bajo desde marzo de 2021. Esto pondría en entredicho el argumento popular entre los miembros más intransigentes del FOMC de que la inflación ha estado por encima del objetivo durante cinco años, por lo que la Reserva Federal debe tomar medidas drásticas.”

— Anna Wong, Troy Durie y Eliza Winger. Para un análisis completo, haga clic aquí.

El reciente repunte de la inflación ha tenido, hasta el momento, poco efecto en la desaceleración de la economía. Se prevé que las cifras gubernamentales que se publicarán el viernes muestren un crecimiento constante de las ventas minoristas en julio, lo que prolonga un período de resiliencia del consumidor. Ese mismo día, se publicará una encuesta de la Universidad de Michigan que indica que la confianza del consumidor disminuyó a principios de agosto por primera vez en tres meses.

Para más información, lea el informe completo de Bloomberg Economics “La semana que viene” para Estados Unidos.

En otros ámbitos, la inflación china, el producto interior bruto del Reino Unido y las decisiones monetarias, desde Noruega hasta Australia, figurarán entre los temas más destacados.

Asia

La semana en Asia comienza con la publicación, el domingo, de los datos de inflación de julio en China. Se prevé que la inflación al consumidor se desacelere ligeramente hasta el 0,8%, el ritmo más lento desde enero, mientras que el crecimiento de los precios al consumidor en origen podría moderarse hasta el 3,8%.

En ambos casos, la energía —y no la recuperación de la demanda interna— será probablemente el principal motor del avance, lo que abrirá la puerta a nuevas medidas de apoyo político por parte del Banco Popular de China a finales de este año.

Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga su tasa de interés de referencia en el 4,35% el martes, luego de que una inflación ligeramente menor a la esperada en el segundo trimestre llevara a los operadores a reducir sus apuestas sobre otra subida de tipos de interés este año. La atención se centrará en las previsiones trimestrales actualizadas, en particular en las perspectivas de la inflación subyacente.

India publicará el miércoles sus cifras de inflación de julio, con un IPC que se mantendrá prácticamente estable en el 4,4% debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía. Si bien este dato representaría el incremento más rápido desde 2024, aún se mantendría dentro del margen de tolerancia del Banco de la Reserva, que oscila entre el 2% y el 6%, lo que respalda la posibilidad de que se mantenga sin cambios cuando las autoridades se reúnan en octubre.

Japón dará a conocer el jueves las cifras del IPP (Índice de Precios al Productor) de julio, después de que el indicador se acelerara un mes antes hasta alcanzar el ritmo más rápido en más de tres años, debido a que el aumento de los precios del petróleo incrementó los costes del plástico y otros materiales.

Por otra parte, Australia publica el índice de confianza empresarial NAB de julio, que se acerca a cero tras cinco lecturas negativas consecutivas durante junio. El PMI manufacturero de Nueva Zelanda de junio, que se publicará el viernes, probablemente se mantendrá en territorio de expansión por decimotercer mes consecutivo.

La revisión de las estadísticas del PIB del segundo trimestre de Taiwán, que se publicará el viernes, probablemente confirmará que el crecimiento se mantuvo en auge debido a la continua demanda de chips relacionados con la inteligencia artificial.

Otros países que publicarán datos revisados ​​del PIB del segundo trimestre son Hong Kong, Malasia y Singapur. India tiene previsto publicar datos comerciales en la segunda mitad de la semana.

Para más información, lea el informe completo de Bloomberg Economics “La semana que viene para Asia”.

Europa, Oriente Medio, África

El Reino Unido publicará el viernes las cifras de crecimiento en un informe que probablemente mostrará la capacidad de resistencia del país ante la crisis de Oriente Medio durante el segundo trimestre. Los economistas pronostican un aumento del PIB del 0,4%, más lento que a principios de año, pero aún así un ritmo sólido.

Se espera que los datos suizos publicados el mismo día también indiquen que la economía está resistiendo la crisis energética. La previsión media apunta a un crecimiento del 0,3%, cercano al ritmo del 0,4% del primer trimestre.

El viernes también se publicará una segunda lectura del PIB de la eurozona, que incorporará las cifras de producción industrial difundidas el día anterior.

Un acontecimiento monetario destacado tendrá lugar en Oslo. Es probable que los responsables de la política monetaria noruega mantengan estables los costes de endeudamiento el jueves, pero los analistas prevén otra decisión ajustada que podría verse influenciada por el informe de inflación de julio, que se publicará el lunes.

Cualquier aceleración repentina en el crecimiento de los precios subyacentes podría reavivar las expectativas de una subida de un cuarto de punto por parte del Norges Bank. Sin embargo, la inesperada desaceleración de junio reforzó la posibilidad de que no se endurezcan las tasas de interés hasta septiembre.

En Europa del Este, el lunes, las autoridades rumanas podrían mantener su tasa de interés en el 6,5%, el mismo nivel que en los últimos dos años. El jueves, las autoridades serbias también anunciarán su decisión sobre los costos de endeudamiento, que se han mantenido sin cambios desde 2024.

Es probable que los datos del PIB ruso que se publicarán el miércoles muestren que la economía reanudó su crecimiento, aunque sea modesto, en el segundo trimestre, tras contraerse por primera vez desde 2023. Se espera que los datos de inflación de julio, que se publicarán el mismo día, muestren una aceleración de los precios, en parte debido a la escasez de gasolina causada por las huelgas regulares de Ucrania en las refinerías de petróleo.

En cuanto a Oriente Medio, es probable que los datos egipcios que se publicarán el lunes muestren que la tasa de inflación aumentó en más de un punto porcentual, desde el 14,3% de junio, debido a los elevados precios del petróleo. El banco central ha mantenido su tasa sin cambios en sus últimas tres reuniones, optando por la cautela ante el aumento de las tensiones geopolíticas.

En Israel, el viernes se pronosticó que la inflación anual se habría desacelerado al 1,5% en julio, desde el 1,6% de junio. El Banco de Israel redujo su tasa al 3,5% desde el 3,75% en julio, y las autoridades prevén margen para una mayor flexibilización monetaria en los próximos meses.

En toda África, se espera que Kenia, Namibia, Mauricio y Uganda mantengan sin cambios sus tipos de interés cuando sus responsables políticos se reúnan la próxima semana, mientras los funcionarios evalúan las presiones inflacionarias derivadas de la guerra.

Para más información, lea el informe completo de Bloomberg Economics “La semana que viene para EMEA”.

América Latina

El informe de precios al consumidor de Brasil de julio podría mostrar una leve moderación que sitúe la tasa de inflación anual justo por debajo del límite superior del 4,5% del rango objetivo del banco central.

Los observadores más perspicaces ven cómo el estímulo fiscal y la expansión del crédito implementados por el gobierno antes de las elecciones ponen fin al reciente período de desinflación en Brasil.

Los analistas de la economía brasileña también están muy interesados ​​en ver las actas de la reunión del banco central del 4 y 5 de agosto, en la que los responsables de la política monetaria tomaron la decisión unánime de recortar la tasa de interés de referencia al 14%.

Dada la volatilidad geoeconómica actual, no se esperan muchas previsiones. Los operadores y analistas ya vislumbran una posible corrección de un cuarto de punto en 2026.

El informe de inflación de Colombia de julio, publicado el lunes, podría presentar cierta incongruencia, ya que la cifra interanual probablemente registró un alza por quinto mes consecutivo —posiblemente superando el 6,2%—, incluso cuando las lecturas mensuales se desaceleraron por tercer mes consecutivo.

En consonancia con los resultados principales, los datos subyacentes también son elevados. El informe de política monetaria más reciente del banco central, publicado el 4 de agosto, pronostica una inflación del 6,9% en 2026, que se moderará al 4,3% en 2027.

Argentina también publica los datos de precios al consumidor de julio, que podrían registrar una cifra mensual inferior al 2% por segundo año consecutivo, mientras que la lectura anual ronda el 33,5% de junio.

Las primeras previsiones apuntan a que los precios al consumidor regulados seguirán superando el 2%, mientras que la lectura subyacente aumentará ligeramente desde el 1,6% registrado en junio.

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