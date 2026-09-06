Inflación de agosto: dato clave para tasas del Banrep y para ir viendo golpes de El Niño

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Si se mira la curva de la inflación en Colombia en el último año, lo que se ve es que, con algunos bemoles, los precios no han parado de subir: a paso lento, y con algunos retrocesos, pero hacia arriba en definitiva.

Y estas no son buenas noticias en general: le suman tensión a las decisiones de tasas de interés del Banco de la República y le suman más presión al bolsillo de los colombianos, justo en una época en la que los estragos de El Niño comienzan a sentirse en términos de escasez de lluvia (algo que puede pegarle al ciclo productivo de...