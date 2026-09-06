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Inflación de agosto: dato clave para tasas del Banrep y para ir viendo golpes de El Niño

La inflación en Colombia le dio un respiro al país en julio, con una variación anual de 6,03 %, mejor de lo que esperaba el mercado. Pero ese alivio puede ser pasajero: El Niño, que la Organización Meteorológica Mundial prevé histórico, amenaza con encarecer más los alimentos y complicarle la tarea al Banco de la República. Este lunes, el DANE revela si agosto continuó la tendencia a la baja o si el respiro ya se acabó.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
06 de septiembre de 2026 - 06:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Si se mira la curva de la inflación en Colombia en el último año, lo que se ve es que, con algunos bemoles, los precios no han parado de subir: a paso lento, y con algunos retrocesos, pero hacia arriba en definitiva.

Y estas no son buenas noticias en general: le suman tensión a las decisiones de tasas de interés del Banco de la República y le suman más presión al bolsillo de los colombianos, justo en una época en la que los estragos de El Niño comienzan a sentirse en términos de escasez de lluvia (algo que puede pegarle al ciclo productivo de...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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