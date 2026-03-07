Estas son las claves para entender cómo va la inflación en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La inflación en febrero estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado. El DANE informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual de 5,29 %. La encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estimaba que la inflación sería de 5,49 % y la de Opinión Financiera, de Fedesarrollo, anticipaba un 5,52 %.

Como explicó José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, en febrero hubo una desaceleración de seis puntos básicos frente a la inflación de...