Estos fueron los alimentos que más subieron de precio en Colombia en mayo de 2026

En el último año los alimentos en Colombia han subido 6,04 %, aunque en el último mes bajaron 0,02 %. Foto: Archivo

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La inflación en Colombia se está acelerando. La variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en mayo en 5,84 %, la cifra más alta desde agosto de 2024.

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Las divisiones de gasto con mayor variación en el último año fueron restaurantes y hoteles (9,62 %), salud (8,35 %), educación (7,58 %), bebidas alcohólicas y tabaco (6,78 %) y bienes y servicios para el hogar (6,16 %).

Si analizamos las divisiones de gasto que más están aportando a la inflación, el principal componente es alojamiento, con 1,40 puntos porcentuales, seguido de alimentos, con 1,15 puntos porcentuales, y de restaurantes y hoteles, con 1,07 puntos porcentuales.

En el análisis mensual, es decir, mayo frente a abril, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,47 %.

En mayo, las divisiones que registraron las mayores variaciones fueron alojamiento, agua, electricidad, gas (0,86 %), recreación y cultura (0,77 %) y transporte (0,61 %). En el caso de los alimentos, hubo una caída de 0,02 %.

Los alimentos que más subieron de precio en mayo

Los mayores incrementos de precio en mayo se registraron en la zanahoria, con una variación del 13,83 %, seguida por la arracacha, ñame y otros tubérculos (6,76 %) y los condimentos y hierbas culinarias (4,80 %).

Vea en esta gráfica los 10 alimentos con mayor variación en el mes:

En contraste, los que más bajaron en el último mes fueron el tomate (-13,36 %), las naranjas (-6,36 %) y los plátanos (-5,54 %).

Los alimentos que más subieron de precio en el último año

En el último año (mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025), los alimentos con mayores aumentos de precio fueron la yuca (54,20 %), el tomate de árbol (49,52 %) y los plátanos (26,59 %).

Vea la lista de los 10 alimentos que más subieron en esta tabla:

Los que más bajaron son el tomate (-17,06 %), los dulces, confites y chocolates (-14,34 %) y el arroz (-7,82 %).

El panorama de las tasas de interés

El dato de inflación complica el panorama de las tasas de interés. La junta directiva del Banco de la República decidió el pasado 30 de abril mantenerlas en 11,25 %, después de dos aumentos consecutivos de 100 puntos básicos.

La intención detrás de la decisión fue enviar un mensaje de consenso, luego de semanas de tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República. La próxima junta será el 30 de junio.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que en la próxima reunión se analizarán los datos para determinar si es necesario mover las tasas o si se pueden mantener. En la lista de información clave estará la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero, pero también cómo reacciona la demanda ante el aumento de 200 puntos básicos en las tasas de interés.

Como señaló Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, “seguramente el Emisor se verá obligado a mantener una postura monetaria restrictiva para anclar expectativas”. La analista considera que el alza de tasas se retomará en la próxima reunión.

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