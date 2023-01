Informe de Ministerio de Minas sí tiene errores técnicos: viceministra de Energía

La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, ya presentó su carta de renuncia. Foto: Archivo Particular

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en su participación en el Foro Económico Mundial, dijo que el Gobierno no suscribirá más contratos de exploración de gas y petróleo. El tema es que sostiene sus afirmaciones en un informe publicado por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre del año pasado, el cual da a entender (y la jefe de la cartera lo ha dicho en sus declaraciones) que Colombia tiene el potencial de extender sus reservas de gas hasta el año 2037 o 2042.

Sin embargo, una investigación adelantada por Caracol Radio apunta a que las cifras contenidas en el reporte carecen de un sustento técnico, pese a que incluye las firmas de funcionarios de esa cartera que, además, dicen no estar de acuerdo con los datos.

La ministra ha defendido el informe, ha dicho que en su cartera no se adelantan ni se adelantarán medidas que carezcan de un sustento técnico y que ningún funcionario le dijo a tiempo que estaba en desacuerdo con el contenido del documento.

“Es imposible manifestar inconformidad con un documento que no se conoce. El documento lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter. (…) No es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho”, dijo en Caracol Radio la viceministra de Energía, Belizza Ruiz.

Ruiz, además, dice que su nombre se debe retirar del informe, pues sostiene que no participó en la elaboración ni en la revisión “porque nunca hubo una comunicación formal por parte de la ministra”.

Y agrega que Irene Vélez envía a sus asesores a hacer informes sin pasar por las direcciones que tienen los temas a cargo: “sale un documento sin ni siquiera haber sido presentado para su corrección, aunque sea de redacción, porque también ese tipo de errores”.

La viceministra, que ya presentó su carta de renuncia, también contradice las afirmaciones de la jefa de la cartera respecto a que ningún funcionario dijo estar en desacuerdo con el informe. “El despacho del Viceministerio de Energía, a través del director de Hidrocarburos, le manifestó directamente a la ministra que el informe tenía errores técnicos y podía prestarse para malas interpretaciones por los análisis y las figuras que en este documento se encuentran. Como en efecto está ocurriendo”.

Además, según Ruiz, quien tiene maestría y doctorado en Ingeniería y tres posdoctorados en energías renovables, desde el punto de vista técnico, las metodologías internacionales no se cumplen en el informe, básicamente, porque este presenta todas las reservas de hidrocarburos, en lugar de presentarlas por separado. “En las metodologías internacionales claramente se expresa que las reservas 1p, 2p y 3p deben presentarse en una figura separada de las contingentes y prospectivas. Allí no sucede eso. La figura que es la síntesis Las presentan yuxtapuestas y esto es un error técnico”.

Hay que recordar que en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, cinco funcionarios de las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía le pidieron, “muy respetuosamente, considerar a una nueva persona para ejercer el cargo de viceministra(o)”, pues afirman que resulta difícil trabajar en conjunto con ella. En ese mismo texto, los funcionaron reiteraron el apoyo a la ministra Vélez Torres.

“Lamentablemente, venimos evidenciando que el trabajo mancomunado con la viceministra, Belizza Ruiz, es cada vez más difícil de lograr. Por el contrario, nos hemos topado con la nula posibilidad de coordinación y comunicación, lo cual está dificultando el quehacer del Ministerio y sus entidades”, dice la carta.

En el pasado, la ministra ya había tenido diferencias con Ruiz. Por eso, el Gobierno le pidió la renuncia el 11 de enero de 2023. Por ahora, continúa en el cargo.

