Tres décadas de avances y desigualdades laborales en América Latina y el Caribe

Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

En América Latina y el Caribe los mercados laborales han rebotado entre avances y estancamientos. De acuerdo con el informe “Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aún queda mucha tela por cortar para garantizar un cambio en la estructura que permita aumentar las condiciones de trabajo dignas y disminuir las desigualdades laborales.

Según los autores del informe, “casi la mitad de los...