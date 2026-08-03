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Tres décadas de avances y desigualdades laborales en América Latina y el Caribe

El BID presentó un informe sobre los mercados laborales en América Latina y el Caribe: más educación y mujeres trabajando, mayores ingresos, pero también informalidad persistente, baja productividad y desigualdades que frenan el bienestar de los trabajadores.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
04 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia.
Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

En América Latina y el Caribe los mercados laborales han rebotado entre avances y estancamientos. De acuerdo con el informe “Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aún queda mucha tela por cortar para garantizar un cambio en la estructura que permita aumentar las condiciones de trabajo dignas y disminuir las desigualdades laborales.

Según los autores del informe, “casi la mitad de los...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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