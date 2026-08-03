Tres décadas de avances y desigualdades laborales en América Latina y el Caribe

Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg
En América Latina y el Caribe los mercados laborales han rebotado entre avances y estancamientos. De acuerdo con el informe “Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aún queda mucha tela por cortar para garantizar un cambio en la estructura que permita aumentar las condiciones de trabajo dignas y disminuir las desigualdades laborales.
Según los autores del informe, “casi la mitad de los...
Por Sophie Echappé Palomino
Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación