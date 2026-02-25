Informe revela el buen momento que vive el comercio electrónico en Colombia

as ventas online en Colombia alcanzaron los COP 145,4 billones, lo que significa un del 11,1 % más que en 2024. Foto: Getty Images

Comprar en línea se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los colombianos. Los temores que hace algunos años existían frente a pagar a través de plataformas digitales o páginas web se han ido disipando, hasta el punto de que hoy prácticamente no hay categoría de producto o servicio que no se adquiera eventualmente en línea.

Esta es una economía que va en aumento. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el tercer trimestre de 2025 cerró con más de 180,3 millones de transacciones, lo que implicó un aumento del 10,1 % frente al periodo inmediatamente anterior, o del 21,6 % si se compara con el mismo referente de 2024.

“En el tercer trimestre de 2025, el número de ventas en línea alcanzó su nivel más alto para un tercer trimestre desde 2019, con 180,3 millones de operaciones, lo que confirma la madurez del ecosistema y la consolidación del comercio electrónico como un canal relevante para el consumo de los hogares en Colombia”, detalla la CCCE.

Recientemente se conoció una fotografía más completa sobre el comportamiento que ha tenido el comercio electrónico en Colombia. Se trata de la primera edición del Informe NubeCommerce Colombia 2025-2026, elaborado por Tienda Nube, plataforma de e-commerce con un amplio posicionamiento en América Latina.

El estudio (para el cual se echó mano de la información que aporta la red de comercios que hacen parte del ecosistema de Tienda Nube, así como de datos aportados por la CCCE y el DANE), concluye que, en 2025, las ventas online en Colombia alcanzaron los COP 145,4 billones, lo que significa un 11,1 % más que en 2024. En todo el año, el número total de transacciones superó las 684 millones.

“Este desempeño refleja un mercado que continúa expandiéndose, pero bajo nuevas dinámicas de consumo y competencia”, señala Tienda Nube.

En entrevista con El Espectador, el country manager de Tienda Nube en Colombia, Augusto Otero, explicó que estas cifras permiten señalar que el país ya entró en una etapa de madurez media en comercio electrónico.

Esto se traduce en que comprar online ya es habitual para el promedio de los colombianos; hay una buena infraestructura de pagos, así como de logística y de conectividad (la penetración de internet es alta). Pero también que persisten brechas como la baja fidelización de los clientes, la dependencia fuerte de marketplaces y el uso técnico (y no estratégico) de la inteligencia artificial.

Si bien, aún la nación (y América Latina en general) se encuentra distante de otras economías como China y Estados Unidos en esta materia, es positivo que las cifras muestren un crecimiento sostenido, mientras se resuelven brechas como las ya mencionadas.

Sobre el tipo de consumidor que es el colombiano, el reporte puntualiza en que 2025 fue determinante, ya que fue el año en el que dejó de verse como un comprador impulsado solo por el precio, para convertirse en un usuario más informado, exigente y consciente de su experiencia digital.

Las cifras del estudio también muestran que esta constante expansión se refleja en el número de productos vendidos, pues, en Tienda Nube, se pasó de 718.925 a 1.132.618 entre 2024 y 2025. Las órdenes también aumentaron de 296.318 a 433.368 y el ticket promedio pasó de COP 129.384 a COP 132.655.

Para Otero es claro que lo que se viene observando son emprendedores que han avanzado en estrategias para crecer en volumen, sin importar tanto el margen. Una tendencia que podría cambiar, pues ahora el reto de ese comerciante es hacer más eficiente su operación para maximizar sus ganancias, a la par de que fideliza clientes para incrementar las posibilidades de recompra.

Ante este reto, y entendiendo las nuevas tendencias, este experto resalta la importancia de que los comercios se apoyen de la inteligencia artificial. Su uso, afirma, no debe limitarse a realizar consultas, sino más bien agenciar estas herramientas para que realicen labores más sofisticadas y productivas, como acciones repetitivas que quitan tiempo a los comerciantes o analizar datos para hacerlo más competitivo.

Sobre este punto, el estudio hecho por la firma encontró que más del 88 % de las marcas afirma usar o planear incorporar herramientas de IA, y el 62,5 % espera un impacto significativo en 2026, especialmente en procesos de automatización, personalización y gestión de contenido. Las posturas de cautela existen, pero tienen un peso menor. Solo el 13,9 % manifiesta dudas y menos del 2 % cree que la IA tendrá poco o ningún impacto en su negocio.

Las categorías más vendidas en Tienda Nube

Moda y accesorios: COP 15.722 millones (ticket promedio COP 207.695)

Juguetes, juegos y regalos: COP 11.096 millones (COP 77.357)

Hogar y decoración: COP 4.693 millones (COP 257.790)

Belleza y bienestar: COP 4.948 millones (COP 139.205)

En cuanto a los métodos de pago elegidos por los colombianos para resolver sus compras online, el 35% prefirió las transferencias bancarias, siendo el medio más elegido dentro de la plataforma. Las tarjetas de crédito se llevaron casi el 14% de las ventas y las billeteras virtuales 11%. Los medios de pago tradicionales continúan mostrando relevancia, con el efectivo traccionando un 14%. El porcentaje restante corresponde a medios de pago personalizados.

Este comportamiento positivo en el comercio electrónico es muestra del enorme potencial que tiene el país para seguir avanzando en esta materia. Sin embargo, los desafíos son latentes pues, como también lo advierte el reporte, un grupo importante de comerciantes está experimentando dificultades para atraer y convertir nuevos clientes, lo que sugiere que ya no solo se trata de estar en línea, sino de cuán eficaz se puede ser una vez se está allí.

