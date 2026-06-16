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El hueco de 2027: lo que el próximo presidente debe hacer a contrarreloj en infraestructura

Las concesiones 4G están terminando, 11 proyectos 5G siguen en preconstrucción y Bogotá concentra buena parte de la recuperación del sector. Expertos advierten que el próximo Gobierno deberá recuperar la confianza de los inversionistas, destrabar iniciativas y acelerar la ejecución para evitar un vacío de inversión desde 2027.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
16 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
El sector de infraestructura llega al cambio de gobierno con un rezago del 36 % frente a niveles prepandemia y una tasa de inversión en mínimos históricos.
El sector de infraestructura llega al cambio de gobierno con un rezago del 36 % frente a niveles prepandemia y una tasa de inversión en mínimos históricos.
Foto: Pixabay

El próximo Gobierno hereda un sector que se sostiene, en parte, gracias a una sola ciudad.

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Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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