El hueco de 2027: lo que el próximo presidente debe hacer a contrarreloj en infraestructura

El sector de infraestructura llega al cambio de gobierno con un rezago del 36 % frente a niveles prepandemia y una tasa de inversión en mínimos históricos.
Foto: Pixabay
El próximo Gobierno hereda un sector que se sostiene, en parte, gracias a una sola ciudad.
Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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