Economía
Un país que promete futuro digital y pisa viejos lodazales

Del polvo de las vías terciarias a los algoritmos que gobiernan aeropuertos y trenes, la infraestructura colombiana avanza a velocidades desiguales. El país queda fragmentado, y el tiempo perdido pesa más que cualquier diseño.

15 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
El Canal del Dique, único megaproyecto fluvial del país, acumula dos años de estancamiento y una deuda superior a los COP 500.000 millones. El Gobierno prevé reactivarlo al final del mandato, en un sistema donde el tiempo también es una variable crítica.
Foto: ANI

La infraestructura está lejos de ser un cúmulo de mediciones de ingenieros y diseños de arquitectos. Aquella masa de cemento y de andamios no es más que el reflejo de la naturaleza moldeada por el ingenio humano en función de una idea de desarrollo.

En Colombia, cada peso invertido en este renglón actúa como cimiento multiplicador. Devuelve 2,25 en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Son retornos que no se ven a simple vista, pero sostienen la economía como motores soterrados...

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
