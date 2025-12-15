Un país que promete futuro digital y pisa viejos lodazales

El Canal del Dique, único megaproyecto fluvial del país, acumula dos años de estancamiento y una deuda superior a los COP 500.000 millones. El Gobierno prevé reactivarlo al final del mandato, en un sistema donde el tiempo también es una variable crítica. Foto: ANI

La infraestructura está lejos de ser un cúmulo de mediciones de ingenieros y diseños de arquitectos. Aquella masa de cemento y de andamios no es más que el reflejo de la naturaleza moldeada por el ingenio humano en función de una idea de desarrollo.

En Colombia, cada peso invertido en este renglón actúa como cimiento multiplicador. Devuelve 2,25 en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Son retornos que no se ven a simple vista, pero sostienen la economía como motores soterrados...