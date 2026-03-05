Publicidad

Infraestructura impulsa la economía, pero el transporte tuvo peor ejecución de la historia

Aunque grandes obras avanzan con fuerza, más de un billón quedó sin ejecutar en proyectos claves y eso ha despertado alertas.

Redacción Economía
05 de marzo de 2026 - 08:28 p. m.
Obra del metro de Bogotá.
Obra del metro de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Mientras las obras civiles consolidan su recuperación y lideran el crecimiento económico, el sector transporte registra su peor desempeño presupuestal en siete años, desde que existen registros en del Ministerio de Hacienda.

Esa es la paradoja que resalta la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Y detalla que el crecimiento del subsector de obras civiles obedece al avance físico de proyectos estratégicos.

En el cuarto trimestre de 2025 creció 6,3 % frente al mismo periodo de 2024, mientras el sector construcción cayó 2,6 %. La infraestructura se consolidó como el principal motor del crecimiento sectorial.

El resultado se explica por los proyectos que alcanzaron masa crítica de ejecución:

  • Primera Línea del Metro de Bogotá y concesiones 4G y 5G como Bogotá -Girardot (82,2 %)
  • Santana-Mocoa-Neiva (88,2 %)
  • Popayán-Santander de Quilichao (46,4 %)
  • Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Accesos Cali Palmira (48 %)
  • Sabana de Torres-Curumaní (26,7 %)
  • Buenaventura-Buga (19,9 %)
  • Puerto Salgar-Barrancabermeja (13,3 %)

“La infraestructura demuestra que cuando los proyectos alcanzan niveles significativos de ejecución, el impacto sobre el crecimiento es inmediato. El país puede crecer desde la obra pública si se consolida una ejecución sostenida”, afirmó María Consuelo Araújo, presidenta ejecutiva de la CCI.

Obras con baja ejecución

En 2025 el sector transporte comprometió 98 % de su presupuesto, pero ejecutó solo 46,3 %, esto es, 26,6 puntos por debajo del promedio 2019-2024 y 41,4 puntos por debajo de la ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Es el peor resultado en siete años, desde que hay registros. El mayor rezago se evidencia en Invías, que cerró la vigencia con más de COP 1 billón sin ejecutar en proyectos viales estratégicos.

De 62 obras por COP 1,08 billones, apenas se ejecutaron COP 230.979 millones - 17,6 %, en promedio.

Entre las obras con ejecución nula o crítica se encuentran:

  • Calarcá-Circasia 0 %
  • Hobo-Yaguará 0 %
  • Chinchiná-Manizales 0 %
  • Duitama-Sogamoso Aguazul 0,3 %
  • Lorica-Chinú 3 %
  • Accesos marítimos 4,2 %
  • Los Curos Málaga 5,2 %
  • Altamira-Florencia 8,3 %
  • Turbo-Paraguachón 9,6 %
  • Vía alterna al puerto de Santa Marta 19,1 %

En el frente aeroportuario, a cargo de la Aerocivil, también se evidencian rezagos asociados a ejecución. De 14 aeródromos del programa Asaes, solo seis tienen contratos activos y el avance físico promedio es 3 %, mientras ocho no registran procesos de contratación en curso.

“Invitamos a que los recursos comprometidos se traduzcan en ejecución efectiva. Más de un billón de pesos y 62 obras estratégicas requieren un impulso decidido para evitar mayores retrasos en competitividad y conectividad regional”, señaló Araújo.

Los retos del sector

Para los sistemas de transporte, la CCI asegura que deben mantener equilibrio en los fondos de estabilización tarifaria, garantizar sostenibilidad de largo plazo y avanzar en la transición hacia flotas de bajas o cero emisiones. Se trata de sistemas que transforman la estructura urbana y cuya viabilidad depende de respaldo institucional continuo.

Adicionalmente, al sector lo impacta el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas, lo que impacta la estructura de costos de la infraestructura urbana.

La mano de obra representa en promedio 16,9 % del presupuesto de una obra civil - 28 % en puertos y represas y 14 % en proyectos viales, férreos y aeroportuarios.

En un entorno de restricciones fiscales, estas presiones inciden directamente en sostenibilidad y planeación. Para la Cámara, el reto no es únicamente construir infraestructura, sino consolidar sistemas técnica y financieramente estables que fortalezcan la competitividad urbana y mejoren de forma sostenida la calidad del servicio.

“Cuando el presupuesto se convierte en obra terminada, el país avanza. Invitamos a fortalecer la articulación institucional y la capacidad de gestión para consolidar sistemas de transporte sostenibles en las regiones”, concluyó María Consuelo Araújo.

