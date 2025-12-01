Logo El Espectador
Nuevo nombre y más cajeros: lo que cambia para los clientes de Davibank, antes Scotiabank

Scotiabank Colpatria, tras la fusión con Davivienda, ahora será Davibank. Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, explica cuáles son las novedades que trae esta operación para los clientes de ambos bancos.

Karen Vanessa Quintero Martínez
01 de diciembre de 2025 - 11:06 p. m.
Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.
Foto: Davivienda

El proceso de integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria se consolidó este 1° de diciembre. El proceso, que se anunció en enero de este año, recibió el visto bueno de la Superintendencia Financiera la semana pasada. Por ahora, siguen existiendo los dos bancos, pero uno cambió de nombre: Scotiabank Colpatria ahora se llama Davibank. La otra noticia es que los clientes de ambos bancos podrán acceder a una red de 2.800 cajeros (700 de Davibank y 2.100 de Davivienda).

Todas las operaciones quedan bajo la sombrilla de Davivienda Group,...

