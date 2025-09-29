Logo El Espectador
Integración Tigo–Movistar: ¿contrapeso a Claro o riesgo para la competencia?

Se acaba el tiempo para que la SIC tome una decisión sobre la integración de Tigo y Movistar. Lo que resuelva será clave para definir el futuro de las telecomunicaciones.

Diego Ojeda
29 de septiembre de 2025 - 10:38 p. m.
La SIC tiene hasta mediados de noviembre para tomar una decisión.
Foto: tomada de redes

El negocio de los minutos celulares, los datos móviles y el internet para el hogar estaría próximo a un gran cambio en Colombia. En las próximas semanas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informará su decisión sobre la integración entre Tigo y Movistar. El plazo vence a mediados de noviembre.

Lo que está en juego no es menor, pues estos servicios son cruciales en la cotidianidad de las personas. De allí que, según expertos consultados por El Espectador, lo que surja podría ser o una gran oportunidad para el país, o un...

Alan Botero(5584)Hace 34 minutos
Me parece bien, claro tiene una no clara, sino definida posicion dominante
