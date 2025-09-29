Integración Tigo–Movistar: ¿contrapeso a Claro o riesgo para la competencia?

La SIC tiene hasta mediados de noviembre para tomar una decisión. Foto: tomada de redes

El negocio de los minutos celulares, los datos móviles y el internet para el hogar estaría próximo a un gran cambio en Colombia. En las próximas semanas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informará su decisión sobre la integración entre Tigo y Movistar. El plazo vence a mediados de noviembre.

Lo que está en juego no es menor, pues estos servicios son cruciales en la cotidianidad de las personas. De allí que, según expertos consultados por El Espectador, lo que surja podría ser o una gran oportunidad para el país, o un...