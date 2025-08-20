Intel recibiría más de US10.000 millones en inversión de EE. UU. y SoftBank

Las acciones de Intel subieron un 7%, hasta los 25,31 dólares, en la sesión de Nueva York del martes. Foto: EFE - FOCKE STRANGMANN

Menos de dos semanas después de que el presidente Donald Trump pidió la destitución de Lip-Bu Tan de Intel Corp., el director ejecutivo de la compañía tiene la oportunidad de conseguir miles de millones de dólares en capital nuevo que podrían ayudarle a sacar adelante al atribulado fabricante de chips estadounidense.

La administración Trump está negociando la adquisición de una participación de aproximadamente el 10% en Intel, posiblemente mediante la conversión en capital de las subvenciones otorgadas a la empresa en virtud de la Ley de Chips y Ciencia de EE. UU. Esto podría permitir a Intel acceder a unos 10.000 millones de dólares en capital mientras Tan elabora una estrategia de reactivación.

En otra sorpresa, SoftBank Group Corp. acordó adquirir una participación de 2.000 millones de dólares en Intel, ya que la empresa japonesa busca un papel más importante en el auge de la inteligencia artificial. Su fundador, Masayoshi Son, ya posee una participación mayoritaria en el fabricante de chips Arm Holdings Plc y ha trazado planes para competir con Nvidia Corp. en el mercado de chips de IA. La experiencia de Intel en la fabricación de chips podría ayudar a SoftBank a fabricar chips para ejecutar, y posiblemente entrenar, modelos de IA como ChatGPT.

Las acciones de Intel subieron un 7%, hasta los 25,31 dólares, en la sesión de Nueva York del martes. El precio de las acciones de SoftBank cayó un 4% en Tokio.

A principios de este mes, el control de Tan como director ejecutivo se vio precario después de que Trump le pidiera la renuncia por presuntos conflictos de intereses. Sin embargo, el ejecutivo visitó rápidamente a Trump en la Casa Blanca para aclarar las cosas, y el presidente elogió al director ejecutivo de Intel por su éxito profesional y su “historia asombrosa”.

Esto sentó las bases para la posible inversión del gobierno, que convertiría a Estados Unidos en el mayor accionista del fabricante de chips. El gobierno federal está considerando una inversión que, en un escenario, implicaría la conversión de parte o la totalidad de los 10.900 millones de dólares en subvenciones que la empresa obtuvo bajo la Ley de Chips, según informaron personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas debido a su carácter confidencial. La empresa también puede acceder a préstamos de hasta 11.000 millones de dólares bajo la ley de 2022.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró el martes que la administración estaba en conversaciones con la empresa sobre una posible inversión. “Entregaremos el dinero ya comprometido durante la administración Biden y recibiremos capital a cambio”, declaró Lutnick en una entrevista con CNBC, confirmando la información previa de Bloomberg.

El dinero de la subvención, inicialmente diseñado para desembolsarse gradualmente a medida que Intel alcanza los hitos del proyecto, es aproximadamente suficiente para financiar la participación prevista. Al valor de mercado actual de Intel, una participación del 10 % en el fabricante de chips valdría unos 10 500 millones de dólares. El tamaño exacto de la participación, así como si la Casa Blanca decide seguir adelante con el plan, aún está en debate, según informó Bloomberg el lunes.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, se negó a comentar los detalles de las conversaciones, limitándose a afirmar que ningún acuerdo es oficial hasta que lo anuncie la administración. Intel declinó hacer comentarios.

La inversión de SoftBank es otra apuesta poco convencional a la capacidad de Tan para revitalizar la fortuna de Intel. La compañía japonesaanunciósu plan de comprar nuevas acciones a 23 dólares por acción, un pequeño descuento respecto al último precio de cierre de Intel. Son aspira a diseñar un chip de IA energéticamente eficiente mediante lo que él llama el proyecto “Izanagi” para competir con los productos de Nvidia, aunque esto aún no se ha traducido en un producto comercializable.

Son mantuvo conversaciones con el director ejecutivo de Intel sobre la compra del negocio de fabricación de chips por contrato de la compañía antes de aceptar la inversión de 2.000 millones de dólares, según informó el Financial Times, citando a personas familiarizadas con las conversaciones. La inversión no excluye un acuerdo mayor para esa parte del negocio de Intel, añadió el periódico.

Una gran pregunta es si una participación gubernamental y el voto de confianza de SoftBank ayudarían a revitalizar el negocio de Intel. La pionera tecnológica se ha quedado atrás de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en la fabricación de chips por contrato y de Nvidia Corp. en el diseño de chips, perdiéndose el auge de la inversión en inteligencia artificial.

Tan, quien formó parte del consejo de administración de SoftBank durante dos años, busca una reestructuración. Sin embargo, sus esfuerzos se han centrado principalmente en reducir costes y eliminar empleos. Intel solo añadirá capacidad de fabricación a gran escala una vez que los clientes se comprometan a utilizar sus técnicas de producción más avanzadas, declaró Tan el mes pasado, lo que generó preocupación entre los inversores ante la posibilidad de que la compañía se esté retirando de la carrera por el liderazgo en semiconductores.

La administración Trump está especialmente centrada en reforzar el extenso proyecto de Intel en Ohio , el estado natal del vicepresidente J.D. Vance. Intel ha retrasado repetidamente la apertura prevista de ese sitio, que la compañía concibió originalmente como la mayor planta de semiconductores del mundo.

Además de Intel, el funcionario de la Casa Blanca también planteó la posibilidad de que la administración convierta otras adjudicaciones de la Ley de Chips en participaciones de capital. No está claro si esta idea ha cobrado fuerza dentro de la administración o si los funcionarios han abordado la posibilidad con alguna empresa que pudiera verse afectada.

La Ley de Chips reservó 39 000 millones de dólares en subvenciones para la fabricación, además de préstamos y créditos fiscales , para revitalizar la industria estadounidense de semiconductores tras décadas de traslado de la producción a Asia. Utilizar los fondos de la Ley de Chips para una participación en Intel significaría que el fabricante de chips no necesariamente recibiría una mayor inyección gubernamental de la esperada, sino posiblemente una con un plazo más breve. Como ocurre con todos los ganadores de la Ley de Chips, la subvención de Intel se concibió como un reembolso, con el dinero de la subvención dividido en tramos vinculados a objetivos específicos del proyecto.

Intel había recibido 2.200 millones de dólares de su adjudicación hasta enero. No está claro si esa cantidad se incluiría en la posible participación accionaria, si la compañía ha recibido desembolsos adicionales de su adjudicación desde que Trump asumió el cargo, ni en qué plazo Intel recibiría el dinero de una posible participación accionaria.

Si bien TSMC y Samsung Electronics Co. de Corea del Sur están expandiendo sus operaciones en Estados Unidos con el apoyo de la Ley de Chips, tener una empresa estadounidense como Intel construyendo chips de última generación en suelo nacional ha sido una prioridad para las administraciones de Trump y Biden.

Los funcionarios de Biden, por ejemplo, intentaron que empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices Inc. consideraran usar a Intel como socio de fabricación, y también exploraron ideas poco viables como una alianza entre Intel y GlobalFoundries Inc.

