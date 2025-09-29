Internet en disputa: lo que está en juego con el debate del ‘fair share’

Si la red móvil en Colombia estuviera compuesta por diez carriles, seis de estos los ocuparían Facebook (con una participación del 29,8 %), YouTube (11,9 %), TikTok (7,5 %), WhatsApp (6,7 %) e Instagram (6 %). Foto: EFE - Bo Amstrup

Hacer que internet funcione en Colombia no es nada barato. Solo piense en la larga lista de inversiones que demanda: instalación y mantenimiento de antenas, compra del espectro radioeléctrico, tendido de redes de fibra óptica, operación de satélites, ampliación de la infraestructura en zonas rurales, actualización de equipos, inversión en personal técnico y de soporte…

En esto, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los últimos nueve años operadores como Claro, Tigo, Movistar, WOM y...