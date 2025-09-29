Logo El Espectador
Internet en disputa: lo que está en juego con el debate del ‘fair share’

Algunos sostienen que sería justo que gigantes como Meta, Google o Amazon aporten recursos para el mantenimiento de la red. Otros advierten que esta medida podría poner en riesgo el internet tal y como lo conocemos.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
29 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
Si la red móvil en Colombia estuviera compuesta por diez carriles, seis de estos los ocuparían Facebook (con una participación del 29,8 %), YouTube (11,9 %), TikTok (7,5 %), WhatsApp (6,7 %) e Instagram (6 %).
Foto: EFE - Bo Amstrup

Hacer que internet funcione en Colombia no es nada barato. Solo piense en la larga lista de inversiones que demanda: instalación y mantenimiento de antenas, compra del espectro radioeléctrico, tendido de redes de fibra óptica, operación de satélites, ampliación de la infraestructura en zonas rurales, actualización de equipos, inversión en personal técnico y de soporte…

En esto, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los últimos nueve años operadores como Claro, Tigo, Movistar, WOM y...

