Inversores parten trimestre preguntando si hay un lugar seguro

Bloomberg News

La pregunta que enfrentan los inversionistas a medida que ingresan al nuevo trimestre probablemente no sea dónde encontrar las mayores ganancias. Lo más probable es que sea cómo evitar las peores pérdidas.

Tanto el indicador de referencia de acciones estadounidenses como el índice de bonos agregados de Estados Unidos de Bloomberg Barclays acaban de registrar una pérdida trimestral por primera vez desde mediados de 2016. La deuda en dólares de mercados emergentes cayó, al igual que un índice de productos básicos. De los principales activos globales, las acciones de naciones en desarrollo se destacaron con alzas, pero también cayeron en febrero y marzo.

La sombría perspectiva es un cambio radical frente a los últimos años, en que las acciones, los bonos y otros activos subieron al unísono en un entorno de dinero fácil y crecimiento global sincronizado. Pero los mercados se han visto sacudidos en las últimas semanas por preocupaciones sobre una política monetaria más estricta, comentarios sobre una posible guerra comercial y una liquidación en las acciones tecnológicas.

"No siempre hay un lugar donde esconderse", escribió en una publicación de blog David Schawel, jefe de inversiones en la empresa de asesoría Family Management Corp. "Hasta cierto punto, los inversores se han acostumbrado a una heurística de ’si las acciones se venden, entonces los bonos suben’. "Mientras que la narrativa de la fuga hacia la calidad sí se desarrolla de vez en cuando, claramente no siempre es verdad".

A continuación, encontrará una descripción de cómo algunos de los principales activos decepcionaron en el primer trimestre:

Pobres acciones

No importa dónde colocó su dinero como inversor en acciones de mercados desarrollados en los primeros tres meses de 2018, es probable que haya sufrido una pérdida. En términos de dólares, las acciones de Estados Unidos y Alemania fueron golpeadas con particular dureza. Una pequeña ganancia en las acciones japonesas ayudó al principal índice de Asia, pero no lo suficiente como para evitar que también terminara en terreno negativo.

Nubes en el crédito

Los inversionistas retiraron en el primer trimestre alrededor de US$9.700 millones de fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que siguen bonos corporativos globales, según datos compilados por Bloomberg. Para los mayores ETF estadounidenses de grado de inversión, significó el peor trimestre de egresos del que se tenga registro.

Esos flujos de salida aparecieron en los datos de retornos, donde el índice de bonos corporativos estadounidenses de Bloomberg Barclay registró una pérdida de un 2,3 por ciento durante los primeros tres meses del año.

Metales básicos afectan

El clima de aversión al riesgo fue bueno para el oro, que subió un 1,7 por ciento en los tres meses hasta marzo. El petróleo West Texas también avanzó, y subió por tercer trimestre consecutivo gracias a una combinación de recortes de producción y demanda sólida.

Pero incluso con esas ganancias, los productos básicos no pudieron tener un desempeño positivo en el período. El Índice de materias primas de Bloomberg cerró el trimestre con un descenso de un 0,8 por ciento, arrastrado por los metales básicos en particular.

Las caídas de los productos básicos subrayan la falta de lugares para que se escondan los inversores, según Schawel.

"Al retroceder los últimos 30 años, durante los períodos en que las acciones y los bonos cayeron, las materias primas fueron positivas cinco de ocho veces, mientras que el oro fue positivo la mitad del tiempo", escribió

Luz de esperanza

Junto con el oro, el yen japonés - otro tradicional activo de refugio seguro - entregó a los inversores rendimientos decentes en los turbulentos primeros tres meses del año. Quizás más sorprendente fue que algunos de los activos más riesgosos también lo hicieron.

Los bonos en moneda local de mercados emergentes registraron una rentabilidad de casi 3 por ciento, mientras que las acciones de las naciones en desarrollo también mantuvieron sus ganancias.

Los inversores, estrategas y operadores siguen siendo optimistas sobre los activos emergentes para el resto de 2018 en medio de condiciones económicas sanas, según una encuesta de Bloomberg. Aun así, a medida que se intensifican los movimientos proteccionistas del presidente de EE.UU., Donald Trump, incluso este rincón de los mercados globales podría enfrentar vientos en contra.

"Desde una perspectiva táctica, tiempos como estos típicamente causan que el inversor promedio cuestione sus tenencias y pregunte qué debería hacerse", dijo Schawel. "Muy pocos inversores, incluso inversores profesionales, tienen éxito a largo plazo en sincronizar el mercado en el corto plazo".