Invertir en Venezuela podría volverse un campo minado legal si EE. UU. no define posturas

Escultura de una mano sosteniendo un pozo de petróleo frente a la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Caracas. Foto: Fotógrafo: Bloomberg - Matias Delacroix

Los inversionistas que buscan participar en los planes de la Casa Blanca para reactivar la economía petrolera de Venezuela corren el riesgo de adentrarse en un campo minado político y legal por la cuestión del reconocimiento diplomático.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, no es reconocida oficialmente por Estados Unidos ni por otros países como la autoridad legítima de Venezuela. En su lugar, ese reconocimiento sigue correspondiendo —al menos sobre el papel— a miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que fueron electos...