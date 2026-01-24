Logo El Espectador
Economía
Invertir en Venezuela podría volverse un campo minado legal si EE. UU. no define posturas

El respaldo de Donald Trump a Delcy Rodríguez choca con la falta de reconocimiento oficial de Estados Unidos y otros países, lo que expone a las petroleras a riesgos legales y contractuales.

Agencia Bloomberg
24 de enero de 2026 - 02:30 a. m.
Escultura de una mano sosteniendo un pozo de petróleo frente a la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Caracas.
Foto: Fotógrafo: Bloomberg - Matias Delacroix

Los inversionistas que buscan participar en los planes de la Casa Blanca para reactivar la economía petrolera de Venezuela corren el riesgo de adentrarse en un campo minado político y legal por la cuestión del reconocimiento diplomático.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, no es reconocida oficialmente por Estados Unidos ni por otros países como la autoridad legítima de Venezuela. En su lugar, ese reconocimiento sigue correspondiendo —al menos sobre el papel— a miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que fueron electos...

Por Agencia Bloomberg

