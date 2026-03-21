Publicidad

Home

Economía

Cierres viales para puente festivo del 21 al 23 de marzo: horarios y rutas alternas

Estos son los departamentos y las rutas afectadas tras la actualización del Instituto Nacional de Vías para este puente festivo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
21 de marzo de 2026 - 03:30 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto Nacional de Vías (Invías) publicó el listado actualizado de cierres viales programados y vigentes durante el puente festivo del sábado 21 al lunes 23 de marzo, incluyendo horarios, restricciones de carga y rutas alternas.

Las medidas aplican por eventos deportivos, obras, emergencias y fallas estructurales en los corredores a cargo del Invías.

Las regiones con mayor afectación son:

  • Suroccidente: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
  • Orinoquía: Meta y Casanare
  • Corredores montañosos: Santander, Antioquia, Huila

Antioquia – Cierres y horarios

Por evento deportivo – Domingo 22 de marzo

  • Girardota – Hatillo | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
  • Hatillo – Barbosa | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
  • Paso Nacional Barbosa | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
  • Barbosa – Cisneros | 6:30 a.m. – 2:30 p.m.
  • Paso Nacional Cisneros | 9:00 a.m. – 10:30 a.m.

Ruta alterna

  • Transversal Tribugá – Arauca (sector Barbosa).

Por obras o emergencia

  • Ancón Sur – Medellín | Pérdida de banca | Cierre total
  • Peñalisa – Primavera | Emergencia vial | Cierre total
  • La Mansa – Peñalisa | Pérdida de banca | Paso alternado
  • Santafé de Antioquia – Puente Aurra | Fallas estructurales | Restricción de tránsito

Quindío

Por evento deportivo – Domingo 22 de marzo

  • Club Campestre – Armenia | 4:00 a.m. – 10:00 a.m.
  • La Paila – Club Campestre | 4:00 a.m. – 11:00 a.m.

Rutas alternas

  • Armenia – Pueblo Tapao – La Tebaida
  • Calarcá – Pereira – Cartago – La Paila
  • Armenia – Quimbaya – Cartago – La Paila
  • Armenia – Aeropuerto El Edén (solo livianos)

Por obras

  • Calarcá – Cajamarca | Puente Perales | Cierre parcial

Tolima

Eventos deportivos – Domingo 22 de marzo

(5:45 a.m. – 11:30 a.m. y 3:00 p.m. – 7:00 p.m.)

  • Variante Norte de Ibagué
  • Variante de Ibagué
  • Ibagué (Puente Blanco) – Cruce Ruta 4004

Rutas alternas

  • Buenos Aires – Ibagué (Ruta 40TLF)
  • Av. Pedro Tafur – Cra. 5 – Glorieta El Salado – Aeropuerto Perales

Norte de Santander

Evento deportivo – Domingo 22 de marzo

  • Los Patios – Cúcuta | 3:00 a.m. – 6:00 a.m.
  • Glorieta K8 – Redoma El Salado | 3:30 a.m. – 10:00 a.m.
  • Cúcuta – Puente Internacional Simón Bolívar | 3:30 a.m. – 8:40 a.m.

Rutas alternas

  • Venezuela – La Parada – Villa del Rosario – Cúcuta
  • Bocono – Anillo Vial Oriental (Ruta 55NSA)
  • Prados del Este – Guaimaral – Colsag – Terminal – Centro Cúcuta

Por obras

  • Variante Sardinata | Fallas estructurales | Paso uno a uno

Cierres totales vigentes en otros departamentos

(Emergencias, fallas estructurales o obras con reapertura indefinida)

Santander

  • Málaga – Los Curos | Fallas estructurales | Cierre total

Rutas alternas:

  1. Málaga – Pamplona – Bucaramanga – Piedecuesta
  2. Puerto Araujo – Landázuri | Obras | Cierre total
  3. El Canelo | Pérdida de banca | Restricción de carga y paso controlado

Casanare

  • Yopal – Paz de Ariporo | Fallas estructurales | Cierre total
  • El Crucero – Aguazul | Restricción estructural | Restricción de carga

Cundinamarca

  • Puente Real – Cáqueza – El Tablón | Deslizamiento | Cierre total
  • Bogotá – Villavicencio | Control vehicular | Restricción de carga
  • Bogotá (El Portal) – Villavicencio | Obras | Cierre total

Rutas alternas:

  1. Bogotá – Tocancipá – El Sisga – Santa María – Barranca de Upía – Cumaral – Villavicencio
  2. Bogotá – Tunja – Sogamoso – Aguazul – Villavicencio

Boyacá

  • Belén – Sácama | Fallas estructurales | Cierre total
  • Vado Hondo – Labranzagrande | Fallas en puente | Restricción de carga

Cauca

  • Guadualejo – Irlanda | Emergencia vial | Cierre total

Ruta alterna: Popayán – Inzá – Belalcázar

  • Santander de Quilichao – Río Desbaratado | Afectación vial | Cierre total
  • Tierracruz – Naranjal | Emergencia vial | Cierre total

Ruta alterna: Tierracruz – Silvia – Totoró – Inzá – Belalcázar

Cesar

  • La Mata – San Roque | Obras | Cierre total
  • San José – Arjona | Emergencia | Cierre total

Ruta alterna: El Banco – Bosconia – Plato – Carmen de Bolívar

Chocó

  • Quibdó – La Mansa | Deslizamiento | Cierre total (incluye cierres nocturnos)

Ruta alterna: Quibdó – Las Ánimas – Tadó – Santa Cecilia – Apía

Huila

  • Cruce San Luis – Chapinero – Aipecito | Afectación vial | Cierre total
  • Río Mazamorras – Sombrerillos | Fallas estructurales | Restricción vehicular
  • Altamira – Gabinete | Deslizamiento | Cierre total

Ruta alterna: Orrapihuassi – Depresión El Vergel – Florencia

Magdalena

  • Plato – Salamina | Emergencia vial | Cierre total

Meta

  • Ye de Granada – Villavicencio | Pérdida de banca | Cierre total
  • Puerto Limón (Paso Nacional) | Pérdida de banca | Cierre total
  • Juriepe – Puerto Carreño | Fallas estructurales | Restricción de carga

Nariño

  • San Francisco – San Gerardo | Afectación vial | Cierre total
  • Samaniego – Tabiles | Emergencia vial | Cierre total

Ruta alterna: Samaniego – Puente Tierra – Linares

Putumayo

  • La Piscicultura – El Pepino | Fallas estructurales | Cierre total

Ruta alterna: Pasto – Popayán – Pitalito – Mocoa

Valle del Cauca

  • Buga – Buenaventura | Obras | Cierre total
  • Cali – Cruce Ruta 40 | Pérdida de banca | Cierre parcial

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

  • Circunvalar de San Andrés | Obras | Cierre total

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Tráfico

Carros

Motos

Invías

Cierres viales

Transporte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.