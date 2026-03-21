Cierres viales para puente festivo del 21 al 23 de marzo: horarios y rutas alternas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Instituto Nacional de Vías (Invías) publicó el listado actualizado de cierres viales programados y vigentes durante el puente festivo del sábado 21 al lunes 23 de marzo, incluyendo horarios, restricciones de carga y rutas alternas.
Las medidas aplican por eventos deportivos, obras, emergencias y fallas estructurales en los corredores a cargo del Invías.
Las regiones con mayor afectación son:
- Suroccidente: Cauca, Nariño, Valle del Cauca
- Orinoquía: Meta y Casanare
- Corredores montañosos: Santander, Antioquia, Huila
Antioquia – Cierres y horarios
Por evento deportivo – Domingo 22 de marzo
- Girardota – Hatillo | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- Hatillo – Barbosa | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- Paso Nacional Barbosa | 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
- Barbosa – Cisneros | 6:30 a.m. – 2:30 p.m.
- Paso Nacional Cisneros | 9:00 a.m. – 10:30 a.m.
Ruta alterna
- Transversal Tribugá – Arauca (sector Barbosa).
Por obras o emergencia
- Ancón Sur – Medellín | Pérdida de banca | Cierre total
- Peñalisa – Primavera | Emergencia vial | Cierre total
- La Mansa – Peñalisa | Pérdida de banca | Paso alternado
- Santafé de Antioquia – Puente Aurra | Fallas estructurales | Restricción de tránsito
Quindío
Por evento deportivo – Domingo 22 de marzo
- Club Campestre – Armenia | 4:00 a.m. – 10:00 a.m.
- La Paila – Club Campestre | 4:00 a.m. – 11:00 a.m.
Rutas alternas
- Armenia – Pueblo Tapao – La Tebaida
- Calarcá – Pereira – Cartago – La Paila
- Armenia – Quimbaya – Cartago – La Paila
- Armenia – Aeropuerto El Edén (solo livianos)
Por obras
- Calarcá – Cajamarca | Puente Perales | Cierre parcial
Tolima
Eventos deportivos – Domingo 22 de marzo
(5:45 a.m. – 11:30 a.m. y 3:00 p.m. – 7:00 p.m.)
- Variante Norte de Ibagué
- Variante de Ibagué
- Ibagué (Puente Blanco) – Cruce Ruta 4004
Rutas alternas
- Buenos Aires – Ibagué (Ruta 40TLF)
- Av. Pedro Tafur – Cra. 5 – Glorieta El Salado – Aeropuerto Perales
Norte de Santander
Evento deportivo – Domingo 22 de marzo
- Los Patios – Cúcuta | 3:00 a.m. – 6:00 a.m.
- Glorieta K8 – Redoma El Salado | 3:30 a.m. – 10:00 a.m.
- Cúcuta – Puente Internacional Simón Bolívar | 3:30 a.m. – 8:40 a.m.
Rutas alternas
- Venezuela – La Parada – Villa del Rosario – Cúcuta
- Bocono – Anillo Vial Oriental (Ruta 55NSA)
- Prados del Este – Guaimaral – Colsag – Terminal – Centro Cúcuta
Por obras
- Variante Sardinata | Fallas estructurales | Paso uno a uno
Cierres totales vigentes en otros departamentos
(Emergencias, fallas estructurales o obras con reapertura indefinida)
Santander
- Málaga – Los Curos | Fallas estructurales | Cierre total
Rutas alternas:
- Málaga – Pamplona – Bucaramanga – Piedecuesta
- Puerto Araujo – Landázuri | Obras | Cierre total
- El Canelo | Pérdida de banca | Restricción de carga y paso controlado
Casanare
- Yopal – Paz de Ariporo | Fallas estructurales | Cierre total
- El Crucero – Aguazul | Restricción estructural | Restricción de carga
Cundinamarca
- Puente Real – Cáqueza – El Tablón | Deslizamiento | Cierre total
- Bogotá – Villavicencio | Control vehicular | Restricción de carga
- Bogotá (El Portal) – Villavicencio | Obras | Cierre total
Rutas alternas:
- Bogotá – Tocancipá – El Sisga – Santa María – Barranca de Upía – Cumaral – Villavicencio
- Bogotá – Tunja – Sogamoso – Aguazul – Villavicencio
Boyacá
- Belén – Sácama | Fallas estructurales | Cierre total
- Vado Hondo – Labranzagrande | Fallas en puente | Restricción de carga
Cauca
- Guadualejo – Irlanda | Emergencia vial | Cierre total
Ruta alterna: Popayán – Inzá – Belalcázar
- Santander de Quilichao – Río Desbaratado | Afectación vial | Cierre total
- Tierracruz – Naranjal | Emergencia vial | Cierre total
Ruta alterna: Tierracruz – Silvia – Totoró – Inzá – Belalcázar
Cesar
- La Mata – San Roque | Obras | Cierre total
- San José – Arjona | Emergencia | Cierre total
Ruta alterna: El Banco – Bosconia – Plato – Carmen de Bolívar
Chocó
- Quibdó – La Mansa | Deslizamiento | Cierre total (incluye cierres nocturnos)
Ruta alterna: Quibdó – Las Ánimas – Tadó – Santa Cecilia – Apía
Huila
- Cruce San Luis – Chapinero – Aipecito | Afectación vial | Cierre total
- Río Mazamorras – Sombrerillos | Fallas estructurales | Restricción vehicular
- Altamira – Gabinete | Deslizamiento | Cierre total
Ruta alterna: Orrapihuassi – Depresión El Vergel – Florencia
Magdalena
- Plato – Salamina | Emergencia vial | Cierre total
Meta
- Ye de Granada – Villavicencio | Pérdida de banca | Cierre total
- Puerto Limón (Paso Nacional) | Pérdida de banca | Cierre total
- Juriepe – Puerto Carreño | Fallas estructurales | Restricción de carga
Nariño
- San Francisco – San Gerardo | Afectación vial | Cierre total
- Samaniego – Tabiles | Emergencia vial | Cierre total
Ruta alterna: Samaniego – Puente Tierra – Linares
Putumayo
- La Piscicultura – El Pepino | Fallas estructurales | Cierre total
Ruta alterna: Pasto – Popayán – Pitalito – Mocoa
Valle del Cauca
- Buga – Buenaventura | Obras | Cierre total
- Cali – Cruce Ruta 40 | Pérdida de banca | Cierre parcial
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- Circunvalar de San Andrés | Obras | Cierre total
