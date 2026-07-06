IPP volvió a acelerarse en mayo y la minería explica casi todo el repunte

La minería fue el sector que más presionó el IPP en mayo, con un alza anual de 28,24 % en los precios de petróleo, oro y combustibles. Foto: Ejército

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El Índice de Precios del Productor (IPP) volvió a acelerar su ritmo en mayo y dejó una señal clara sobre dónde siguen concentrándose las mayores presiones de costos en la economía.

El indicador de la producción nacional registró una variación anual de 6,79 %, casi el doble del 3,71 % observado un año atrás, impulsado principalmente por el comportamiento del petróleo y el oro.

Esta medición refleja cuánto han cambiado los precios que reciben los productores antes de que los bienes lleguen al consumidor. Aunque el IPP no se traduce automáticamente en inflación para los hogares, sí funciona como un termómetro de las presiones que enfrentan empresas y cadenas productivas.

El mayor impulso volvió a venir de los bienes destinados a la exportación. Mientras los precios de los productos vendidos al exterior crecieron 12,26 % frente a mayo de 2025, los destinados al consumo interno aumentaron 5,02 %. Esa diferencia explica buena parte del comportamiento del indicador agregado.

Detrás de esa brecha aparece un protagonista conocido. La minería registró una variación anual de 28,24 %, muy por encima del promedio nacional, mientras que la industria manufacturera avanzó 3,65 % y la agricultura, ganadería y pesca, 3,23 %.

Los productos que más empujaron el indicador fueron los aceites de petróleo y los obtenidos de minerales bituminosos, cuyos precios aumentaron 35,77 %. A ellos se sumó el oro, con un incremento de 32,11 %, y otros combustibles, que registraron una variación de 51,31 %. Entre los tres explicaron 5,09 puntos porcentuales del aumento anual del IPP.

No todos los sectores avanzaron en la misma dirección. El café volvió a convertirse en uno de los principales factores que moderaron el índice. Los precios del grano cayeron 31,30 % frente a mayo del año pasado, mientras que el café trillado o verde retrocedió 17,04 %. También disminuyeron los precios del alcohol etílico y otros alcoholes, con una caída de 26,79 %.

La agricultura pierde ritmo

El comportamiento de mayo también mostró que las presiones no solo persisten en el balance anual. Frente a abril, el IPP aumentó 0,77 %, impulsado nuevamente por la explotación de minas y canteras, cuyos precios crecieron 5,55 %, y por las industrias manufactureras, con un avance de 0,99 %.

La agricultura tomó el camino contrario. El sector registró una variación mensual de -3,24 %, afectado por menores precios en frutas de pepita, cítricos y plátanos, que fueron los productos con mayor incidencia negativa durante el mes.

Los precios se han disparado en lo corrido del año

La tendencia también se mantiene cuando se observa el acumulado del año. Entre enero y mayo, el IPP aumentó 8,47 % frente a diciembre de 2025, un cambio significativo frente al descenso de 1,07 % registrado en el mismo periodo del año anterior.

De nuevo, la minería concentró el mayor incremento, con una variación de 41,99 %, mientras que la industria avanzó 4,21 % y la agricultura 2,86 %. En el acumulado del año, el petróleo, otros combustibles y el oro aportaron conjuntamente 6,02 puntos porcentuales al crecimiento del indicador.

En contraste, el café volvió a actuar como un contrapeso. Sus precios acumularon una reducción de 25 % en lo corrido de 2026, acompañado por caídas en el plátano y el café trillado o verde, que limitaron parcialmente el aumento del índice.

Consumo interno y mercado externo

Las cifras también reflejan una diferencia importante entre los bienes destinados al mercado externo y los orientados al consumo interno. Mientras los productos exportados acumulan un incremento de 18,85 % en el año, los producidos para el mercado nacional avanzan 5,27 %.

El petróleo crudo, otros combustibles y el oro concentraron la mayor parte de ese incremento acumulado, aportando 6,02 puntos porcentuales al resultado del indicador. En sentido contrario, el café, los plátanos y el café trillado redujeron parte de la presión alcista.

Aunque el IPP suele anticipar movimientos en algunos costos de producción, no se traduce automáticamente en un aumento equivalente de la inflación al consumidor. El indicador mide los precios que reciben los productores en las primeras etapas de la cadena productiva, por lo que su efecto sobre los precios finales depende de factores como la competencia, los márgenes empresariales y la capacidad de trasladar esos mayores costos al consumidor.

En el corto plazo, el comportamiento del IPP sigue mostrando dos velocidades. De un lado, los precios de los productos asociados a materias primas, especialmente petróleo y oro, continúan presionando el índice al alza. Del otro, varios bienes agropecuarios, encabezados por el café, han comenzado a corregir después de los fuertes incrementos registrados en meses anteriores.

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