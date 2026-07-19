Irak sella alianza con petroleras de EE. UU. para impulsar su recuperación económica

País rico en petróleo, Irak intenta pasar la página de décadas de violencia, pero sigue sufriendo por infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica. Foto: Getty Images

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Irak firmó 48 acuerdos y asociaciones con empresas estadounidenses, principalmente petroleras, durante la visita de su primer ministro, Ali al Zaidi, a Estados Unidos, anunció el sábado su oficina.

País rico en petróleo, Irak intenta pasar la página de décadas de violencia, pero sigue sufriendo por infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica.

El país también necesita relanzar su economía, fuertemente afectada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba anteriormente la gran mayoría de sus exportaciones de crudo.

“En total se firmaron 48 acuerdos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación y declaraciones de asociación entre empresas públicas y privadas del sector”, indicó la oficina del primer ministro iraquí, que estuvo esta semana en Estados Unidos.

Mencionó en particular asociaciones entre los ministerios de Energía y de Petróleo y ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton.

Irak también firmó un acuerdo con Starlink para permitirle desarrollar su red de internet por satélite, según la misma fuente.

La oficina del primer ministro confirmó igualmente la firma, ya mencionada por Estados Unidos, de un acuerdo destinado a rehabilitar un oleoducto entre Irak y Siria y así abrir una nueva ruta estratégica para el transporte de petróleo, en plena reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington.

Donald Trump elogió la “formidable química” con Ali al Zaidi, “un campeón”, durante su visita a Washington, su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en abril.

El exempresario, que llegó al poder con el apoyo del presidente estadounidense, se comprometió a dinamizar la frágil economía de su país, que depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo (90% de sus ingresos).

También está bajo presión para desarmar a los grupos armados iraquíes proiraníes, acusados de haber ejecutado cientos de ataques contra infraestructuras estadounidenses en Irak durante la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán a finales de febrero.

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