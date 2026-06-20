Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz: qué significa para el petróleo

Vista satélite del estrecho de Ormuz, canal natural entre Irán, Omán y Emiratos Árabes por el que pasa un quinto del crudo mundial. Foto: Archivo Particular

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El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de Israel en el sur del Líbano, a los que calificó como una violación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, según AFP. El anuncio llega un día después de que el mercado petrolero cerrara con señales de relativa calma.

En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, el mando militar señaló que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y advirtió que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”. La nota también dejó abierta la puerta a nuevas medidas: “si la agresión continúa, se planificarán nuevas acciones para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, de acuerdo con AFP.

EE. UU. dice que está “vigilante”

El ejército estadounidense respondió pocas horas después al anunció del mando central iraní. En un comunicado, el Mando Central de Estados Unidos afirmó que sus fuerzas permanecen “presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes”.

El petróleo, en medio de la tormenta

El viernes, con el alto el fuego entre Israel y Hizbulá recién anunciado y el memorando entre Estados Unidos e Irán firmado, el mercado petrolero cerraba con señales de calma.

El barril de crudo Brent para entrega en agosto terminó la jornada en USD 80,57, un alza de 0,90 % frente a la sesión anterior.

Dicho acuerdo contempla un plazo de 60 días para que ambas potencias firmen un pacto definitivo, que incluye puntos críticos como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones sobre Teherán. El vicepresidente estadounidense J.D.

Vance señaló que, tras la firma, las fuerzas de su país habían permitido el paso de cerca de una docena de buques y de aproximadamente 12,5 millones de barriles de petróleo por el estrecho.

Sin embargo, el optimismo ya tenía fisuras desde el viernes. En el terreno, Israel continuó con sus ataques en el sur del Líbano pese al alto el fuego, y un alto funcionario israelí advirtió que si Hizbulá ataca al Estado hebreo, la tregua se romperá. El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo en declaraciones a EFE que existe “cierta incertidumbre en el mercado de posibles nuevos bloqueos en Ormuz ante los continuos ataques de Israel en el Líbano”, aunque estimó que, a corto plazo, el alto el fuego y el acuerdo entre Washington y Teherán podrían seguir presionando a la baja el precio del crudo.

Razaqzada vaticinó que el precio podría descender en las próximas semanas hasta niveles previos a la guerra, en torno a los 70 dólares por barril. Sin embargo, el anuncio de Irán este sábado pone en duda ese escenario.

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