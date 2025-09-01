IVA, impuesto de renta y todos los cambios que trae la segunda tributaria de Petro

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en rueda de prensa sobre la reforma tributaria. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes, Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó los alcances de la ley de financiamiento (en la práctica una tributaria, pero para financiar el presupuesto), que busca recaudar $26,3 billones. El gobierno radicó la iniciativa este lunes en la secretaría de la Cámara de Representantes.

“Tenemos claro que este objetivo es exigente en el marco de las reformas tributarias que hemos tenido en el país, pero no solo estamos presentando una propuesta para cubrir los gastos de este gobierno el año entrante, sino a largo plazo (...)”, dijo el ministro.

Ávila destacó que la propuesta tiene tres grandes capítulos que incluyen cerca de 40 medidas.

Frente al impuesto de renta, Ávila dijo que para las personas naturales que tienen rentas líquidas hasta las 1.700 UVT (es decir, personas que ganan cerca de $8 millones mensuales) se mantiene la tarifa, pero aumentaría de ahí en adelante.

El jefe de la cartera dijo que el IVA a la gasolina y el diésel tendrá una incidencia en el precio para el consumidor final, pero que este es relativamente bajo frente a los aumentos que se han hecho en los últimos años para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC): “la perspectiva de que esos gravámenes incidan en inflación o alimentos, se ha evaluado como de poca incidencia”.

También aclaró que la reforma propone gravar las actividades que hacen las iglesias por fuera de los cultos y que el impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, solo aplica para las entradas a eventos que superan los $500.000.

Frente a la pregunta de cuáles son las opciones si no pasa la reforma tributaria, el ministro dijo que esa es la misma pregunta que el gobierno le está haciendo al Congreso. Aseguró que, por ahora, el gobierno está enfocado en que la iniciativa pase para mantener un crecimiento económico sólido: “en caso de que haya dificultades, tomaremos decisiones en diferentes ámbitos, pero eso será posterior a que el Congreso haya tomado una decisión”.

Cambios en el IVA

Según Ávila, el gasto fiscal por medidas como deducciones, exenciones, tarifas reducidas y otros tratamientos especiales es cercano a $135 billones.

Para aumentar el recaudo se plantearon las siguientes medidas:

IVA de 19 % para vehículos híbridos (antes 5 %)

IVA de 19 % para aguardiente y ron. También para whisky, brandy, vodka y sus concentrados, mistelas y cremas y otras bebidas. Y para vinos, sidras, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas (todos tenían 5 %).

IVA de 19 % para juegos de suerte y azar (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo).

Incrementar IVA al ingreso al productor fósil de la gasolina del 5 % a 10 % desde 2026 y 19 % desde 2027. Para el ACPM sería 10 % en 2026 y 19 % en 2028. La cartera estima que la incidencia total para el consumidor final de gasolina está en $456 y para el de ACPM, en más de $200.

IVA de 19 % al alcohol carburante desde julio 2026 (actualmente exento) y para biodiésel desde 2027 (actualmente excluido).

IVA de 19 % para hospedaje para no residentes (actualmente exento).

Derogar descuento a dividendos que actualmente es 19 %.

Gravar componente inflacionario de rendimientos financieros (actualmente es el único ingreso con corrección por inflación).

IVA de 19 % a los servicios de software y procesamiento de nube.

Gravar cirugías estéticas y arrendamiento de espacios para exposiciones (actualmente excluidos).

Gravar servicios de transporte de valores, actualmente con base especial.

Eliminar la deducción de 72 UVT por dependientes, pero se mantiene la deducción de 10 % de ingresos brutos para dependientes.

Cambiar la exclusión por exención de elementos destinados a inversión y reinversión de generación de energía con fuentes alternativas.

Ávila destacó que no se gravó con IVA ningún producto de la canasta familiar.

Renta y patrimonio

El ministro dijo que el esfuerzo de tributación estaría en los perfiles de ingresos altos.

Modificar el hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT (2.000.000.000), antes era de 72.000 UVT.

Aumentar la tarifa del impuesto al patrimonio. Cinco tarifas: 0 %, de 0 a 40.000 UVT; 0,5 % de 40.000 a 70.000 UVT; 1,0 % de 70.000 a 120.000 UVT; 2 % de 120.000 a 240.000 UVT; de 3 % de 240.000 UVT a 2 millones de UVT y 5 % en adelante.

Aumentar tarifa de ganancias ocasionales provenientes de rifas y apuestas (20 % antes, ahora 30 %).

Igualar sobretasa del sector carbón con la de petróleo, sobretasa llegaría a 15 puntos porcentuales adicionales cuando el precio supera precios históricos (porcentil 65 de precios histórico).

Recalibrar retenciones en la fuente de personas naturales.

Gravar valor de herencias líquidas con montos superiores a una vivienda VIS.

Sobretasa al sector financiera de 15 puntos porcentuales, quedaría en 50 % (actualmente 5 puntos porcentuales).

Tabla de tarifas de impuesto de renta también sufren modificaciones, mantienen exenta 1.700 UVT, pero de ahí en adelante suben las tarifas en cada rango: 19 %, 29 %, 35 %, 37 %, 39 %, 41 %. Actualmente, es 19 %, 28 %, 33 %, 35 %, 37 %, 39 %. “Lo establecimos con un criterio de progresividad”, destacó Germán Ávila.

Dividendos al exterior tenían tarifas de 20 %, se elevan al 30 % para estimular reinversión en el país.

Normalización de patrimonios en el exterior, con tarifas de 15 %.

Otros impuestos

Bono fiscal por inversiones en proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía.

Impuesto especial del sector de extracción de petróleo crudo y carbón (1 %) primera venta o exportación. Se excluyen productores con ventas inferiores a 50.000 UVT al año.

Derogar exclusión de importaciones en transacciones de mínima cuantía (minimis). Pasaría a IVA de 19 %.

Aumentar tarida de $27.399 a $42,069 por tonelada de CO2eq con actualización de IPC+2 puntos porcentuales al año. Incluir gas licuado de petróleo y gas natural, exceptuando consumo residencial y generadoras térmicas. Tratamiento diferencial de gradualidad de tarifa para carbón hasta 2029. Limitar no causación del impuesto del 50 % al 30 %.

Impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos en precios de entrada mayores a $500.000.

Incrementar tarifa de 16 % a 19 % en impoconsumo para bienes de lujo (vehículos de más de USD30.000, yates, motos de más de 200 cc, entre otros).

Mantener un impuesto ad valorem del 10 % para cigarrillos y establecer un impuesto ad valorem del 30 % para vapeadores o cigarrillos electrónicos. En cuanto al componente específico del impuesto, se propone aumentar el gravamen para la presentación sólida en cajetilla de 20 unidades, o proporcional, de $4.068 a $11.200. Para la presentación sólida no en cajetilla (como la nicotina oral) el impuesto pasaría de $324 por gramo a $891 por gramo. Finalmente, se incluiría un impuesto específico para la presentación líquida (vapeadores o cigarrillos electrónicos) de $2.000 por mililitro.

Unificar tarifa de bebidas por grado de alcohol por litro, sucedáneas e imitadores (pasar de una diferenciación de cervezas, espirituosas y vinos a uniforme para todos) para que ad valorem quede 30 % sobre el precio final y específico $1.000 por grado de alcohol por litro. Actualización anual con IPC+4pp. En este momento, la tarifa está en cerca de 25 % sobre precio del productor, y el específico de $456 por grado alcohol por litro.

Contribución adicional de hasta el 0,5 % de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos al Fondo Empresarial, para garantizar la financiación de las empresas en toma de posesión.

Operaciones comerciales y financieras con criptoactivos.

Actividades comerciales no asociadas al culto por parte de iglesias.

El Minhacienda también se refirió a medidas para mejorar el recaudo, control y procesamientos del sistema tributario y amortización de deuda de Ecopetrol con la nación por el IVA a importaciones.

