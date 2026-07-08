Jaime Andrés Uribe, el empresario que liderará ProColombia Foto: Archivo Particular

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Poco a poco se va armando el rompecabezas gubernamental que acompañará a Abelardo de la Espriella como presidente. Tras el nombramiento de Mauricio Gómez Amín como ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, se dio a conocer que Jaime Andrés Uribe será quien recibirá la presidencia de Procolombia en el cambio de gobierno.

Sobre Jaime Andrés Uribe no se conoce mucho, más allá de ser un empresario antioqueño y cofundador de Ron Parce, una marca de licor que, según El Colombiano, comercializa más de 125.000 botellas al año.

Medios locales también lo ubican como un hombre que tuvo un rol activo en la campaña de De la Espriella, al ser el coordinador de voluntarios en Antioquia, así como el encargado de la recolección y envío de parte de las firmas que necesitó el abogado para oficializar su inscripción en la contienda electoral.

Los desafíos de Procolombia

Esta es una organización con un alto potencial estratégico para la nación. Básicamente tiene la tarea de promover las exportaciones de la nación, fomentar la expansión empresarial, atraer la inversión extranjera, posicionar el turismo y fortalecer la imagen del país a nivel internacional.

Es un trabajo arduo que, además, demanda un directivo y equipo de trabajo con amplia experiencia.

Entre sus principales desafíos se encuentra la identificación de oportunidades de mercado para la nación, lo que demanda un conocimiento profundo del comercio internacional, así como la habilidad para llegar acuerdos.

A esto se suma el diseño de estrategias de penetración de mercados, la internacionalización de las empresas y el acompañamiento en el diseño de planes de acción. Todo esto demanda mucho trabajo de campo, de ir avanzando casi que codo a codo con el tejido empresarial.

Quien hoy tiene la presidencia de Procolombia es Carmen Cecilia Caballero, odontóloga de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Según la información que figura en su perfil de LinkedIn, Caballero, además de especializarse en promover a Colombia en el extranjero, cuenta con una destacada trayectoria en diplomacia comercial, cultural y de negocios internacionales, según lo que figura en su perfil de LinkedIn.

También se sabe que durante siete años fue diplomática de Colombia en España, como cónsul general en Sevilla. Cuenta, además, con carrera empresarial, ya que creó y dirigió durante siete años el hotel de cinco estrellas Casa Imperial, situado en el Centro Histórico de Sevilla y fue gerente del departamento de Proyectos y Diseño Interior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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