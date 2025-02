Jaime Dussán y su título en trámite: la polémica sobre su cargo en Colpensiones

La senadora Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en Colpensiones, dirigida por Jaime Dussán. Foto: El Espectador

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, respondió públicamente a la senadora Paloma Valencia tras el fallo judicial que la favoreció en una tutela en la que cuestionaba su idoneidad para ejercer el cargo. La congresista del Centro Democrático ha insistido en que Dussán no cumple con los requisitos exigidos por el manual de funciones de la entidad, debido a que su título de posgrado obtenido en España no ha sido convalidado en Colombia.

La respuesta de Dussán no resolvió las dudas de Valencia. En un documento oficial, el funcionario afirmó que la convalidación de su título de Dirección de Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona “se encuentra en trámite en el Ministerio de Educación Nacional”.

Sin embargo, para la senadora, el simple hecho de que la validación no haya concluido confirma su denuncia: Dussán no cumple con los requisitos para ser presidente de Colpensiones.

“Dussan afirma que sin tener el posgrado puede ser presidente de Colpensiones lo cual sería 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎 como lo demostré con el concepto de Función Pública”, escribió Valencia en X.

La congresista anunció que enviará la respuesta de Dussán a la Procuraduría General de la Nación, argumentando que el funcionario estaría ejerciendo el cargo sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por la ley.

Sin embargo, Dussan afirma que sin tener el posgrado puede ser presidente de Colpensiones lo cual sería 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎 como lo demostré con el concepto de Función Pública



La controversia comenzó en enero de 2024, cuando Valencia solicitó a la Junta Directiva de Colpensiones que suspendiera a Dussán por no haber convalidado su título de posgrado. Ante la falta de respuesta, la congresista interpuso una acción de tutela contra la entidad, argumentando que había una violación al derecho fundamental de acceso a la información.

El Juzgado 53 Civil de Bogotá falló a favor de Valencia, ordenando a Colpensiones aclarar si Dussán cumplía o no con los requisitos para ocupar el cargo. En su respuesta, la entidad confirmó que el trámite seguía pendiente y que el título no había sido convalidado.

Para Valencia, esta respuesta valida sus denuncias y justifica la remisión del caso a la Procuraduría, con el fin de que se investigue tanto a Dussán como a la Junta Directiva de Colpensiones, a la que acusa de permitir que el funcionario siga en el cargo sin cumplir con los requisitos legales.

Los requisitos para el cargo y los plazos vencidos

El manual de funciones de Colpensiones establece que el presidente de la entidad debe contar con título profesional, título de posgrado y experiencia profesional relacionada. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, el Decreto 1083 de 2015 estipula que los funcionarios tienen un plazo máximo de dos años para convalidarlos ante el Ministerio de Educación Nacional.

Dussán asumió la presidencia de Colpensiones el 23 de noviembre de 2022, lo que significa que su plazo para convalidar el título expiró el 2 de diciembre de 2024. A la fecha, el trámite sigue en proceso, lo que ha reforzado las críticas de la oposición y el sector político que respalda a Valencia.

Otro punto clave del debate es que, según los documentos presentados por la congresista, el título que Dussán busca convalidar es un “título propio”. En Colombia, estos títulos no son sujetos de convalidación, lo que implicaría que, incluso si el trámite no estuviera vencido, la validación no sería posible.

La senadora citó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que si un funcionario supera el plazo de dos años sin convalidar su título, su nombramiento debe ser declarado insubsistente.

El Ministerio de Educación aún no ha emitido un pronunciamiento sobre el estado del trámite de convalidación del título de Dussán ni sobre la posibilidad de validar un “título propio”. La Procuraduría, por su parte, podría abrir una investigación disciplinaria que termine definiendo el futuro del funcionario.

