J&J acordó pagar US$8,9 mil millones para resolver demandas de “cáncer de talco”

Johnson & Johnson dijo que acordó pagar US$8,9 mil millones para resolver todas las demandas por cáncer relacionadas con sus polvos a base de talco y hará un nuevo intento de contener la responsabilidad dentro de una declaración de bancarrota por parte de una de sus unidades.

El fabricante de productos para el cuidado de la salud más grande del mundo espera resolver las quejas de unos 60.000 demandantes y financiar un fideicomiso establecido en el tribunal de quiebras de Estados Unidos en Trenton, Nueva Jersey, para cubrir futuras reclamaciones, dijo la compañía el martes en una presentación de valores. J&J ya retiró del mercado su talco para bebés a base de talco y otros, incluido Shower to Shower.

La unidad de administración de LTL de J&J presentó un nuevo caso del Capítulo 11 para proporcionar una base para el fideicomiso, que describe los términos para resolver el litigio de una década. Una presentación anterior, que no incluía un acuerdo, fue rechazada en enero después de que un tribunal de apelaciones determinó que J&J cometió un error al usar la bancarrota para impedir que los jurados escucharan demandas y otorgaran indemnizaciones por daños. J&J quiere un plan de reorganización para LTL que limite toda la responsabilidad del talco.

“Resolver este asunto a través del plan de reorganización propuesto es más equitativo y más eficiente, permite que los reclamantes sean compensados de manera oportuna”, dijo en un comunicado Erik Haas, jefe mundial de litigios de J&J. El dinero del acuerdo se pagará durante 25 años.

Las acciones de J&J subieron hasta un 3% en las operaciones después del cierre de los mercados estadounidenses.

Si suficientes víctimas acceden a unirse al acuerdo, J&J quedará libre de defenderse contra reclamos de cáncer relacionados con talco para bebés y otros productos contaminados con asbesto. Los jurados fallaron en contra de la compañía en casi una docena de tales demandas a lo largo de los años, incluida una apelación que llegó hasta la Corte Suprema de los EE. UU., antes de que J&J se viera obligada a pagar $ 2.5 mil millones a un grupo de 20 mujeres cuyo caso fue a juicio en 2018.

Rastros de asbesto

Mujeres y hombres culparon al talco para bebés de 129 años de J&J de causar cáncer de ovario y mesotelioma, un cáncer relacionado específicamente con la exposición al asbesto. Las víctimas alegan que documentos internos de J&J que datan de principios de la década de 1970 muestran a los trabajadores advirtiendo a los gerentes sobre rastros de asbesto encontrados en talco embotellado para talco para bebés. Las víctimas sostienen que los ejecutivos de J&J deberían haber advertido a los consumidores sobre los riesgos para la salud de los polvos.

“Este es el acuerdo de responsabilidad de productos más grande jamás realizado después de una declaración de bancarrota”, dijo Mikal Watts, uno de los abogados demandantes que negoció el trato con J&J. “Nuestro trabajo es obtener la restitución de nuestros clientes por sus lesiones, y este acuerdo es la culminación de más de una década de lucha por la justicia”.

J&J argumenta que los casos de talco representan una amenaza financiera para la compañía a pesar de su capitalización de mercado de más de $478 mil millones. Eso se debe a que los jurados podrían golpear repetidamente a J&J con veredictos multimillonarios que amenazan su salud financiera, sostienen sus abogados. La compañía también ha sufrido daños en su reputación relacionados con los hallazgos de talco.

J&J ha sido criticado por utilizar los tribunales de quiebras para promover un acuerdo. Tales presentaciones permiten a las empresas suspender las demandas mientras un juez evalúa su valor. Obtener la aprobación de la corte para tales fideicomisos requiere que el 75% de las víctimas voten a favor de que sus reclamos pasen por ese proceso.

Según los términos del acuerdo, J&J acordó pagar $6,500 millones para resolver los casos de ovario actuales y futuros, proporcionar $2,000 millones para los casos de mesotelioma actuales y futuros y entregar $400 millones a los estados que demandaron a J&J por no advertir a los consumidores sobre la salud riesgos vinculados a sus polvos a base de talco o amenazados con demandar, según personas familiarizadas con el trato que pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.

Trato opuesto

J&J negoció su nuevo acuerdo con abogados fuera del grupo de liderazgo que supervisa los casos de talco consolidados como litigios multidistritales (MDL) ante un juez federal en Nueva Jersey. Los abogados del MDL dijeron que J&J no está aportando suficiente dinero y ridiculizaron sus repetidos intentos de utilizar el proceso de bancarrota para negar los juicios a las víctimas.

“Esta segunda bancarrota de mala fe es un intento de J&J de intimidar a las víctimas de cáncer para que acepten un trato bajo que dejaría a la mayoría de ellos con asombrosas facturas médicas impagas y salarios perdidos”, Jason Itkin, abogado de los demandantes que se oponen al trato. , dijo en un correo electrónico. “Creemos que esta segunda quiebra será descartada al igual que la primera”.

En su fallo de enero, el tribunal de apelaciones dijo que J&J puso por error a su unidad recién creada, LTL Management, bajo protección judicial para tratar el litigio del talco. El panel de tres jueces encontró que, dado que J&J acordó establecer un plan de respaldo de más de $ 61 mil millones para su unidad, la compañía no estaba en “dificultades financieras” y no calificaba para protección.

Horas antes de que se presentara el nuevo caso, un comité oficial de demandantes de talco presentó documentos judiciales argumentando que una segunda petición del Capítulo 11 sería incorrecta. El grupo, que representó a víctimas de cáncer en el primer caso de quiebra, dijo que no se debe permitir que la empresa vuelva a la quiebra.

La nueva presentación debería satisfacer las demandas de la corte de apelaciones que rechazó el primer caso, argumentaron los abogados que redactaron ambas presentaciones del Capítulo 11 para J&J en documentos judiciales. En el caso más reciente, la firma reemplazó el acuerdo de respaldo con el acuerdo de 8.900 millones de dólares, dijeron los abogados de J&J. Los fondos de liquidación serán el único recurso financiero de LTL, dijeron.

“Aplaudo a Johnson & Johnson por encontrar una solución justa y equitativa que cierra un capítulo doloroso para muchas mujeres estadounidenses”, dijo Mark Lanier, un abogado con sede en Texas que ganó un veredicto de $4.7 mil millones contra la compañía en 2018 en nombre de 20 mujeres que culpaban de su cáncer de ovario al uso de talco para bebés.

