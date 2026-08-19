Los “ninis” en Colombia: uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja

Imagen de referencia.
Foto: Jóvenes Metro Línea 1
A los 16 años, un adolescente colombiano promedio todavía está en el colegio. A los 18, se supone que empieza a decidir entre estudiar una carrera o buscar trabajo. Es una transición que, en teoría, debería tomar tiempo. En la práctica, para muchos jóvenes del país, ese tiempo no existe: la salida del colegio y la entrada -o no- al mundo laboral ocurren casi al mismo tiempo, sin puente entre una cosa y otra.
Ese es, justamente, el momento en el que más jóvenes colombianos recaen en el...
Por Sophie Echappé Palomino
Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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