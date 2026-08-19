Los “ninis” en Colombia: uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja

Imagen de referencia. Foto: Jóvenes Metro Línea 1

A los 16 años, un adolescente colombiano promedio todavía está en el colegio. A los 18, se supone que empieza a decidir entre estudiar una carrera o buscar trabajo. Es una transición que, en teoría, debería tomar tiempo. En la práctica, para muchos jóvenes del país, ese tiempo no existe: la salida del colegio y la entrada -o no- al mundo laboral ocurren casi al mismo tiempo, sin puente entre una cosa y otra.