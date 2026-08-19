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Los “ninis” en Colombia: uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja

Investigadores del Banco de la República insisten en la necesidad de fortalecer, desde la institucionalidad, programas que integren a las y los jóvenes en el sistema educativo o que impulsen la inserción en el mercado laboral. Entre los 16 y los 18 años, los jóvenes colombianos son más propensos a dejar sus estudios o contar con dificultades para la inserción laboral.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
19 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Jóvenes Metro Línea 1

A los 16 años, un adolescente colombiano promedio todavía está en el colegio. A los 18, se supone que empieza a decidir entre estudiar una carrera o buscar trabajo. Es una transición que, en teoría, debería tomar tiempo. En la práctica, para muchos jóvenes del país, ese tiempo no existe: la salida del colegio y la entrada -o no- al mundo laboral ocurren casi al mismo tiempo, sin puente entre una cosa y otra.

Ese es, justamente, el momento en el que más jóvenes colombianos recaen en el...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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Carlos (63194)Hace 4 minutos
Si son petristas lo único que quieren es ser de la primera línea u ocupar cargos del Estado sin ninguna preparación y mérito, como su heroína Juliana Guerrero.
Gustavo Andrés Cadena Organista(rz6f1)Hace 15 minutos
La calidad de la educación de la mayoría de centros educativos de varios colegios de las grandes ciudades y de la mayoría de los de provincia son de pésima calidad. Las competencias humanas y técnicas que reciben los estudiantes no les permite acceder a instituciones que de verdad son de alta calidad, y muchos menos para trabajar o emprender.
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