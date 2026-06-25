JPMorgan alerta: olas de calor disparan demanda energética

Las olas de calor en Europa ponen a prueba la capacidad del sistema y reavivan el interés por nuclear y geotérmica. Foto: Pixabay

A medida que Europa entra en un período de temperaturas peligrosamente altas, un grupo de ejecutivos de JPMorgan Chase & Co. afirma que las olas de calor cada vez más frecuentes tendrán profundas implicancias para la demanda energética.

“En los días de calor extremo, todo se lleva al límite”, dijo en una entrevista Sarah Kapnick, directora global de asesoría climática del banco. “Hay momentos de gran intensidad en los que tener acceso a electricidad se vuelve importante no solo para el funcionamiento del comercio y la sociedad, sino...