Juan Valdez sella alianza con Copec para duplicar su presencia en Chile

Juan Valdez sigue consolidando su apuesta por masificar su presencia de marca en el mundo. Recientemente, anunció que planea duplicar su participación en Chile gracias a una alianza con Copec.

Copec es una compañía de energía, tradicionalmente reconocida en Chile por el almacenamiento, comercialización y distribución de combustibles.

El negocio consiste en la adquisición del 70 % de los derechos de participación de Juan Valdez en Chile, conservando Procafecol S.A. (la empresa detrás de la icónica marca colombiana) el 30 % restante.

“Esta alianza estratégica permitirá acelerar la expansión del negocio en este mercado suramericano, apalancándose en la experiencia, capacidad operativa y conocimiento del mercado local de Copec. Como resultado de esta sinergia, la marca de los caficultores colombianos proyecta duplicar el número de tiendas en Chile en el mediano plazo, consolidando su presencia en las principales ciudades del país y ampliando su operación hacia zonas intermedias”, informó Juan Valdez.

Según lo explicado por Camila Escobar, CEO de Procafecol, esta alianza representa un paso firme en los planes que se tienen por consolidar la presencia en los mercados que consideran más estratégicos y relevantes de la región.

“Con la solidez y capacidad operativa de esta compañía local, y la trayectoria de la Federación Nacional de Cafeteros como garante del café premium 100% colombiano, proyectamos un crecimiento sostenido que fortalecerá nuestra presencia y llevará la experiencia del café de origen a más consumidores en Chile”, dijo.

Para Copec, esta jugada es estratégica porque les ayuda a fortalecer la propuesta de conveniencia que tienen en Chile.

“Incorporamos una marca reconocida y valorada por los consumidores, que comparte nuestra visión de calidad y servicio, y que nos permite elevar la experiencia que ofrecemos día a día. Esta operación refleja nuestra convicción de crecer con foco en las personas, ampliando una oferta cada vez más integral, relevante y de alto estándar”, concluyó Arturo Natho, Gerente General de Copec.

