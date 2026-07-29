Juegos de azar ya representan más del 2 % del PIB colombiano

Hace más de una década, un estudio de Coljuegos ya encontraba consumidores de juegos de suerte y azar en cuatro de cada diez hogares encuestados. Foto: Getty Images - krisanapong detraphiphat

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El Mundial de Fútbol 2026 ya terminó, pero dejó algo más que resultados deportivos: plata, una parte acumulada en la actividad de las apuestas, un rubro que en pocos años pasó de ocupar un lugar secundario dentro del entretenimiento a convertirse, según cálculos de Corficolombiana, en su principal motor de expansión.

Las cuentas nacionales del DANE muestran que el entretenimiento prácticamente duplicó su tamaño desde antes de la pandemia. Entre finales de 2019 y comienzos de 2026, su crecimiento acumulado rondó el 100 %, frente al 16 % registrado por el PIB en el mismo periodo. Su participación en la economía pasó, además, de menos de 3 % antes de la pandemia a 4,7 % actualmente, por encima de sectores como la construcción y la minería.

La explicación está, en buena medida, en los juegos de azar. De acuerdo con el análisis de Corficolombiana, la producción asociada a esta actividad aumentó 444 % en pesos corrientes y 314 % en términos reales entre 2019 y 2024. Su participación dentro de la producción total del entretenimiento pasó de cerca de una quinta parte a alrededor de la mitad.

“Más del 80 % del crecimiento reciente del entretenimiento habría sido explicado por los juegos de azar”, señaló el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

La transformación también puede observarse desde el peso que tendría la actividad en la economía. Con base en las cuentas nacionales, Corficolombiana estima que los juegos de azar pasaron de representar menos de 0,5 % del PIB antes de la pandemia a más de 2 % actualmente. La cifra los ubicaría por encima de actividades como las edificaciones, las obras civiles, el carbón o el café.

El fenómeno no apareció de la nada. La regulación de los juegos en línea, impulsada desde la Ley 1753 de 2015, permitió formalizar una actividad que encontró en los canales digitales una vía de expansión. Para 2019 ya había 18 compañías operando bajo este esquema, mientras que la trazabilidad de las transacciones facilitó el control de un mercado que durante años también estuvo expuesto a la operación ilegal.

Ese último punto sigue siendo relevante. En 2023, Coljuegos estimó que la evasión asociada a los juegos de azar superó los COP 120.000 millones, cifra que representó hasta el 35 % del total de transferencias que se realizaron a la salud de los colombianos en la misma vigencia, según Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de azar en el país, que, al mismo tiempo, reportó cientos de investigaciones por presunta operación no autorizada, además de órdenes para bloquear sitios web de apuestas ilegales.

En cifras más actuales, los recursos destinados a la salud han aumentado: las transferencias de Coljuegos pasaron de COP 403.000 millones en 2019 a cerca de COP 733.000 millones en 2025, según las cifras citadas por Corficolombiana.

El Mundial sirvió como acelerador. Según Fecoljuegos, durante el torneo se realizaron cerca de 122 millones de apuestas, mientras que el volumen mensual habría rondado los COP 5,3 billones. Algunas plataformas llegaron a registrar más de 750.000 usuarios activos durante un solo partido de la Selección Colombia contra Portugal.

Para Corficolombiana, el comportamiento de 2026 confirma que los juegos de azar seguirán teniendo un papel central en el entretenimiento. La firma proyecta que este sector crecerá al menos 5,8 % este año y completará seis años consecutivos como la actividad económica de mayor dinamismo en Colombia. De cumplirse la estimación, el entretenimiento llegaría a representar 4,8 % del PIB y los juegos de azar se acercarían al 3 %.

Pero hay un problema con las cifras: no todas están midiendo lo mismo.

Según el DANE, el valor de la producción asociada a los juegos de azar pasó de cerca de COP 10 billones en 2019 a más de COP 54 billones en 2024. La DIAN, en cambio, reportó ingresos brutos asociados a la actividad por aproximadamente COP 4,4 billones en 2019 y COP 9,2 billones en 2024. La propia industria calcula que los operadores de juegos de azar en línea tendrían ingresos cercanos a COP 3,8 billones en 2026.

El dinero que los usuarios apuestan no equivale necesariamente al ingreso que termina en manos de los operadores, porque una parte considerable regresa a los jugadores mediante premios. Durante el Mundial, por ejemplo, Fecoljuegos estimó un volumen mensual de apuestas de COP 5,3 billones, pero ingresos efectivos para los operadores de unos COP 300.000 millones mensuales después de descontar los premios.

“Variables como producción, volumen apostado e ingresos efectivos de los operadores responden a preguntas distintas.”, explicó Corficolombiana en su análisis.

Precisamente por ello, el Gobierno Nacional ha planteado gravar los depósitos realizados por los usuarios en plataformas de apuestas en línea, una medida que, según el informe, buscaría generar cerca de COP 2 billones de recaudo en 2027.

Aun así, el reto no es únicamente fiscal. El crecimiento de las apuestas plantea problemas relacionados con el juego responsable, la ludopatía y la operación ilegal. Hace más de una década, un estudio de Coljuegos ya encontraba consumidores de juegos de suerte y azar en cuatro de cada diez hogares encuestados, mientras que el auge posterior de las plataformas digitales amplió las posibilidades de acceso y modificó los hábitos de consumo.

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