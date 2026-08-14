Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación Foto: Instagram Camacol Antioquia

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En su visita a Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Julián Buitrago Arango será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El presidente resaltó que a Buitrago se le encomendó la tarea de trabajar en el plan de desarrollo para la nación, el cual deberá reflejar una estrategia para la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto.

Del entrante director del DNP se sabe que fue secretario de Planeación de Pereira, así como director del Instituto de Movilidad de la misma ciudad.

En su perfil de LinkedIn también figura que es especialista en economía de la Universidad de los Andes y administrador de negocios de la Universidad EAFIT.

En su carrera ha sido asesor de la Agencia de Desarrollo Rural, director financiero y administrativo de la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia y comisionista de bolsa en Ultrabursátiles.

Buitrago llega a una entidad clave para la nación, pues parte de sus funciones son el desarrollo de los lineamientos de planeación impartidos por el presidente, la proposición de objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones y el monitoreo del Sistema General de Regalías.

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