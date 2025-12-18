La actividad económica en Colombia siguió creciendo en octubre

En lo corrido del año, la economía colombiana ha tenido el mejor desempeo en los últimos tres años.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en octubre, el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) fue de 127,42, lo que se traduce en un incremento de 2,95 puntos frente al mismo mes del año pasado.

El ISE es un indicador que muestra cómo evoluciona la actividad económica de Colombia mes a mes y es clave porque permite identificar si la economía se está fortaleciendo o, por el contrario, se está enfriando.

El reporte que presenta el DANE es positivo pues muestra que el indicador viene repuntando ya que, si se compara con el mes inmediatamente anterior (septiembre) se evidencia un crecimiento del 0,21 %.

El comportamiento en el año corrido (enero - octubre) también es favorable, ya que el ISE registró un crecimiento del 2,83 % frente al mismo periodo del año pasado. Es, de hecho, el más importante que se ha registrado en los últimos tres años, ya que en la misma ventana de tiempo de 2024 el aumento fue de 1,59 puntos, mientras que, en 2023, fue de 0,84.

En octubre, las actividades primarias (las extractivas o que proveen las materias primas) registraron un indicador de 109,62, lo que se traduce en un crecimiento de 0,35 % frente al mismo mes del año anterior. Las secundarias (las que transforman esas materia primas), por su parte, consolidaron un 101,32, que implica un decrecimiento del 0,83 %. Finalmente, las terciarias (las relacionadas a la prestación de servicios) indicaron un 139,64, con una variación positiva de 3,87 %.

