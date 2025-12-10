La ANT aplicará por primera vez una la ley que le da prioridad para comprar tierras a bancos

La aplicación de esta ley permitirá qe más campesinos puedan acceder a tierras. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Agenca Nacional de Tierras (ANT) informó recientemente que echará mano de una ley que está vigente hace 30 años y que le permite ser la primera opción en compras sobre predios que pertenecen a instituciones financieras.

Esto se enmarca en las apuestas por fortalecer la Reforma Agraria, pues se buscará que el destino de estas sean familias campesinas que por décadas no han tenido acceso a tierras.

“Uno de los mecanismos clave establecidos por la normativa agraria es la identificación de predios rurales que se encuentran actualmente en poder de entidades financieras. De acuerdo con la Ley 160 de 1994 (artículo 32) y el Decreto 1071 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 033 de 2025, los bancos deben informar a la ANT sobre los predios rurales recibidos como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios u otros negocios jurídicos, así como aquellos adquiridos mediante sentencia judicial. Esto permite que la Agencia pueda ejercer la primera opción de compra prevista en la ley”, detalló la ANT.

No solo las entidades financieras podrán vender sus predios priorizando a la agencia, sino también los propietarios de tierras en general, o ganaderos. La ANT contará con 15 días para decidir si desea adquirir el predio antes que cualquier interesado particular.

“Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”, aclaró el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

La agencia también señaló que con la compra voluntaria de tierras se realizará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales pertinentes y, de ser viable, presentará las ofertas formales de compra, consolidando así la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo un acceso más equitativo a la tierra en Colombia.

