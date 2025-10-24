La bonanza del café colombiano: la receta detrás de un año cafetero récord

Cerca del 30% de los caficultores en Colombia son mujeres.
El café se ha convertido en una insignia de Colombia, por su calidad y el trabajo que realizan los caficultores. Este producto, además, no para de crecer en consumo y relevancia a nivel mundial, pues cada vez hay más tendencias y formas de consumirlo.
Hay muchas oportunidades para este producto y el país no las ha desperdiciado, pues en el último año cafetero el sector logró cifras récord en producción y exportación.
La receta detrás de la bonanza
Son varios los ingredientes que han puesto al grano colombiano en una bonanza y que, por lo tanto, han dejado mayores ganancias...
