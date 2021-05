La campaña de vacunación de EE. UU. impulsa a las aerolíneas

La capacidad global de la industria aérea aumentó en un punto al 58 % de los niveles previos a la crisis.

Una poderosa campaña de vacunas en los Estados Unidos ha impulsado el regreso de los viajes aéreos de América del Norte más allá de Asia por primera vez desde las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero. Las aerolíneas en los EE. UU. Continuaron ganando impulso en la semana más reciente, según los datos del rastreador de vuelos OAG. Asia, que había liderado todas las regiones, perdió terreno ya que países como Singapur e Indonesia retrasaron los viajes aéreos para combatir un aumento en los casos de coronavirus.

El cambio destaca el poder de acelerar los programas de vacunación COVID-19 para recuperar actividades como el entretenimiento y el turismo que se volvieron de alto riesgo con el inicio de la crisis el año pasado. Los países que han implementado disparos rápidamente están avanzando rápidamente hacia el regreso de los vuelos, incluso en la Unión Europea, que acordó el miércoles reabrir sus fronteras a las naciones y viajeros considerados seguros, incluso desde los EE. UU.

El tráfico aéreo en Europa todavía está por detrás del resto del mundo desarrollado, pero ha comenzado a cerrar la brecha. El progreso ha sido posible gracias al aumento de los recuentos de vacunaciones: especialmente en el Reino Unido, pero también en toda la Unión Europea después de un comienzo lento.

Los países de Asia que sienten el aguijón del aumento de casos han respondido endureciendo las restricciones para contrarrestar la amenaza de una variante de coronavirus altamente transmisible que se estableció por primera vez en India. Esta semana, Singapur y Hong Kong suspendieron los planes para una burbuja de viajes que estaba programada para comenzar el 26 de mayo.

Si bien las naciones occidentales también han tomado medidas defensivas, han enfatizado la aceleración del lanzamiento de vacunas para proteger a sus poblaciones. Singapur, Tailandia y Taiwán, por ejemplo, están muy por detrás de Estados Unidos, Reino Unido o Israel en vacunas per cápita.

¿Qué está pasando en los viajes aéreos esta semana?

En general, los viajes aéreos aumentaron en la última semana. La capacidad global aumentó en un punto al 58 % de los niveles previos a la crisis, según el rastreador de vuelos semanal de Bloomberg, que utiliza datos de OAG para monitorear el pulso del regreso.

La aviación se ha visto muy afectada durante la pandemia. La industria perdió US$126.000 millones el año pasado y se prevé que sangra otros US$48.000 millones este año, según estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Los gobiernos que cerraron las fronteras de golpe desde el principio son reacios a aflojarse demasiado rápido, temerosos de que, como India, retrocedan en el progreso en la lucha contra una enfermedad que ahora ha matado a casi 3,4 millones de personas.

El ritmo cauteloso de la reapertura significa que las posibilidades de una fuerte recuperación europea del turismo este verano se basan en parte en una extensión de la temporada alta en julio y agosto hasta septiembre, cuando muchos turistas tradicionalmente habrán regresado al trabajo. Este año, existe la esperanza de que la demanda reprimida de las masas vacunadas se mantenga un mes más.

Las aerolíneas ubicadas dentro de los grandes mercados nacionales como China, EE. UU. y Australia, en general, han obtenido mejores resultados que las de lugares más pequeños como el Reino Unido, Singapur o Grecia. Esa dinámica está comenzando a cambiar y las vacunas son el gran impulsor.

En EE. UU., donde el 48 % de la población ha recibido al menos una dosis, los transportistas han agregado capacidad a destinos internacionales en el Caribe y América Latina, alimentados por la demanda de viajeros vacunados menos temerosos de subirse a aviones. Aún así, los vuelos domésticos representan el 85 % del total mundial.

En general, la capacidad de EE. UU. ha bajado menos del 25 % respecto a la misma semana de 2019, aumentando más de 7 puntos porcentuales en el último mes, con los tres grandes de American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holdings Inc ., junto con el especialista en descuentos Southwest Airlines Co. y otros que aceleran sus expansiones. JetBlue Airways Corp. dijo el miércoles que iniciaría los tan esperados servicios transatlánticos desde Boston y Nueva York a los aeropuertos de Heathrow y Gatwick en Londres, a partir de agosto.

“Las vacunas realmente han aumentado”, dijo George Michalopoulos, director comercial de la cadena de descuento húngara Wizz Air Holdings Plc, al margen del evento Arabian Travel Market en Dubai esta semana. Estados Unidos está “dos o tres meses por delante de Europa, pero eso muestra el camino a seguir”.

Europa se pone en marcha

Hasta el miércoles, el regreso de los viajes internacionales en la Unión Europea se ha visto complicado por las reglas fronterizas establecidas de forma independiente por más de dos docenas de países miembros. La decisión sobre una reapertura coordinada probablemente acelerará los viajes una vez que entre en vigencia, posiblemente dentro de la próxima semana o dos. Es probable que EE. UU. esté en la lista blanca, lo que significa que los viajeros no vacunados también podrán ingresar, según las pautas de la UE y su tasa de disminución de casos de COVID-19.

Se lograron avances a principios de esta semana, cuando el Reino Unido, que ha golpeado al 55 % de su población, finalmente eliminó la prohibición legal de las escapadas de ocio. Sunny Portugal, uno de los pocos países de la “lista verde” de Gran Bretaña, ha sido el mayor beneficiario.

Grecia, Italia y Francia también han avanzado mucho, con la aceleración de las tasas de vacunación de la UE y la anticipación de más visitantes externos. En total, la capacidad de las aerolíneas cerró la brecha con los niveles de 2019 en 4,4 puntos porcentuales la semana pasada, la mayor cantidad de cualquier región.

Si bien las vacunas son el factor más importante para regresar a viajar desde una perspectiva médica, terminar con las restricciones fronterizas tendrá un impacto más inmediato al transformar la demanda reprimida en venta de boletos, dijo John Grant, analista jefe de OAG. Las decisiones unilaterales en torno a los bloqueos ”solo están dañando la confianza de todos y frustrando a las aerolíneas”.

Cruzando el estanque

Un objetivo clave para las aerolíneas estadounidenses y europeas es un reinicio significativo de los vuelos transatlánticos. El mercado altamente rentable fue destruido el año pasado cuando el virus apareció por primera vez en el oeste. Si bien países como Italia ya habían comenzado a aliviar las restricciones a los estadounidenses, la apertura no es recíproca.

El martes, Deutsche Lufthansa AG sumó su voz a un coro creciente de aerolíneas que exigen que los tomadores de decisiones desde Washington y Londres hasta Bruselas cambien las reglas. La aerolínea alemana dijo que agregará vuelos a Atlanta y Orlando a partir de junio debido al aumento de la demanda, luego de que se aflojaron las restricciones en su país de origen.

Mientras tanto, las empresas estadounidenses, incluidas las cadenas de hoteles y las empresas de alquiler de coches, están presionando mucho para que se reabra. La UE tiene como objetivo eliminar las restricciones recomendadas para los visitantes estadounidenses al presentar su Certificado Digital Verde que debería facilitar los controles fronterizos.

Una vez que se levanten las restricciones, una buena parte del mercado transatlántico “podría regresar muy rápidamente, ya que estas rutas son para muchas aerolíneas las más rentables y hay una gran cantidad de demanda reprimida”, dijo Grant de OAG. Dijo que podría tomar hasta el próximo año para que los horarios se restablezcan por completo.

Un catalizador para un repunte podría ser una reunión de las naciones del G7 en Cornwall, Inglaterra, del 11 al 13 de junio, dijo Sean Doyle, director ejecutivo de British Airways. Dijo que espera que Gran Bretaña sea “el primer país de este lado del Atlántico” al que se le permita reanudar los viajes a Estados Unidos para los no estadounidenses.