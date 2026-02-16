Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La memoria es el nuevo oro: inflación tecnológica y planes en riesgo

Elon Musk y Tim Cook advierten sobre una crisis global de memoria DRAM. La construcción masiva de centros de datos de IA acapara la producción y dispara precios hasta 75 % en semanas, afectando desde smartphones y consolas hasta automóviles y servidores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
17 de febrero de 2026 - 02:29 a. m.
La industria enfrenta un desequilibrio estructural que redefine la rentabilidad tecnológica.
La industria enfrenta un desequilibrio estructural que redefine la rentabilidad tecnológica.
Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Una creciente procesión de líderes de la industria tecnológica, entre ellos Elon Musk y Tim Cook, está advirtiendo sobre una crisis global en ciernes: la escasez de chips de memoria comienza a afectar las ganancias, descarrilar planes corporativos e inflar los precios de todo, desde computadoras portátiles y teléfonos inteligentes hasta automóviles y centros de datos. Y la situación solo empeorará.

Desde comienzos de 2026, Tesla Inc, Apple Inc. y una docena de grandes compañías han señalado que la escasez de DRAM, o memoria dinámica de acceso...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Nintendo

Tesla

Tecnología

Nvidia

Inversión

Inteligencia artificial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.