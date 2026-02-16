La memoria es el nuevo oro: inflación tecnológica y planes en riesgo

La industria enfrenta un desequilibrio estructural que redefine la rentabilidad tecnológica. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Una creciente procesión de líderes de la industria tecnológica, entre ellos Elon Musk y Tim Cook, está advirtiendo sobre una crisis global en ciernes: la escasez de chips de memoria comienza a afectar las ganancias, descarrilar planes corporativos e inflar los precios de todo, desde computadoras portátiles y teléfonos inteligentes hasta automóviles y centros de datos. Y la situación solo empeorará.

Desde comienzos de 2026, Tesla Inc, Apple Inc. y una docena de grandes compañías han señalado que la escasez de DRAM, o memoria dinámica de acceso...